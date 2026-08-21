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2018. április 20., Okinawa, Japán. A PAC-3 Patriot rakétavédelmi rendszer a nagyközönség számára a Yomitan városban található Torii Station Beach-en tartott nyílt napon.
Világ

Rendkívüli bejelentés jött a 90 milliárd eurós hitelről: olyan szuperfegyvert kaphat Kijev, ami mindent megváltoztat

Pénzcentrum
2026. augusztus 21. 15:01

Ukrajna a 90 milliárd eurós uniós hitel következő védelmi forrásaiból ballisztikus rakéták elfogására alkalmas légvédelmi rendszereket vásárolna. A beszerzésről még egyeztetések zajlanak, így egyelőre nem dőlt el, hogy amerikai Patriot rendszerek vagy az európai SAMP/T NG kerülhet-e az ukrán hadsereghez - írja az Euronews

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Az Európai Bizottság egyik, a tárgyalásokhoz közel álló tisztviselője az Euronewsnak azt mondta, Kijev jelezte, hogy az uniós hitel következő védelmi keretéből ilyen rendszereket is beszerezne. A tervek szerint a megrendelést még szeptember előtt véglegesíthetik. A légvédelmi rendszerek mellett rakéták és drónok beszerzése is szerepelhet a csomagban.

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Egyelőre az sem világos, hogy a Patriot vagy a francia és olasz fejlesztésű SAMP/T NG lehet-e a befutó. Az ukrán fél mindkét rendszer iránt érdeklődik. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök júliusban már bejelentette, hogy Ukrajna a SAMP/T NG első harctéri alkalmazója lehet, és a rendszereket a 2026-os és 2027-es uniós támogatási keretből rendelné meg.

A légvédelem megerősítése sürgetővé vált az újabb orosz rakétatámadások miatt. Az augusztus 19-i orosz támadásban legalább 16 ember meghalt és 33-an megsebesültek. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a támadás után arról beszélt, hogy az EU és tagállamai Ukrajna ballisztikusrakéta-elhárító képességeinek fejlesztésén dolgoznak.

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A beszerzésnél ugyanakkor komoly vita lehet abból, hogy milyen fegyverrendszereket vásárolhat Ukrajna az uniós pénzből. Az úgynevezett „Made in Europe” szabály szerint a 90 milliárd eurós hitel védelmi részéből elsősorban európai, illetve ukrán gyártóktól kellene fegyvereket beszerezni. A teljes hitelcsomagból 60 milliárd eurót fordítanak Ukrajna védelmi képességeire, a fennmaradó összeget pedig az ország költségvetési szükségleteinek finanszírozására.

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Ez azért lehet fontos, mert a Patriot amerikai gyártmányú rendszer. Brüsszel ugyanakkor engedélyezhet kivételt, ha Ukrajnának olyan fegyverre van szüksége, amelyet európai gyártók nem tudnak megfelelő mennyiségben vagy megfelelő gyorsasággal biztosítani. Korábban már a drónok beszerzésénél is alkalmaztak ilyen eltérést.

Az uniós hitel védelmi keretéből 2026-ban 28,3 milliárd euró jut Ukrajna védelmi ipari kapacitásainak megerősítésére. A források felhasználásánál Franciaország és több más tagállam azt szeretné elérni, hogy az európai hadiipar részesüljön a megrendelésekből. Más országok szerint viszont Ukrajna sürgős katonai szükségleteinek kell elsőbbséget adni, és Kijevnek szabadon kellene eldöntenie, milyen fegyverekkel tudja a leghatékonyabban védeni magát.
Címlapkép: Getty Images
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