Agyad eldobod: négy doboz energiaitallal ér fel egyetlen cappuccino ennél a népszerű kávézóláncnál

Egy friss brit kutatás rávilágított arra, hogy az ismert kávézóláncok italainak koffeintartalma között akár három-négyszeres eltérés is lehet. A fogyasztók így tudtukon kívül is jóval több vagy éppen kevesebb koffeint vihetnek be a szervezetükbe, ami különösen azok számára kritikus információ, akik egészségügyi okokból kénytelenek odafigyelni a napi limitjükre - számolt be a Portfolio.

A brit Which? fogyasztóvédelmi szervezet felmérésében olyan nagy hálózatok kínálatát vizsgálta, mint a Costa Coffee, a Caffe Nero, a Greggs, a Pret A Manger és a Starbucks. Az eredmények megdöbbentő különbségeket mutattak, hiszen a Costánál egy közepes méretű cappuccino 325 milligramm koffeint tartalmaz, ami nagyjából négy doboz Red Bullnak felel meg. Ez az érték több mint három és félszerese a Starbucks azonos italában mért 89 milligrammnak. A láncok közötti rangsorban a Greggs végzett a második helyen 235 milligrammal, míg a Caffe Nero a harmadik lett 221 milligrammal.

A Costa más kávétípusoknál is az élen zárt. Egy adag eszpresszójuk 100, a flat white pedig 241 milligramm koffeint rejt, szemben a Starbucks 45, illetve 89 milligrammos értékeivel. A kutatás az egyre népszerűbb matcha lattékra is kiterjedt, így kiderült, hogy a Costa meleg matchája 99, a Starbucksé 57, a Pret itala pedig mindössze 28 milligramm koffeint tartalmaz.

A felmérés rávilágított arra is, hogy a három évvel ezelőtti, 2023-as adatokhoz képest figyelemre méltó változások történtek. Míg a Costa koffeinszintjei stabilak maradtak, a Caffe Nero cappuccinójának koffeintartalma nagyjából a duplájára nőtt. Bár továbbra is a Starbucks kínálja a legalacsonyabb koffeintartalmú kávékat, az elmúlt három évben az ő italaiknál – köztük az eszpresszónál és a filterkávénál – is emelkedést mértek.

A jelentős eltérések miatt a szakértők a tudatos választás fontosságát hangsúlyozzák. Ez fokozottan érvényes a várandósokra, illetve azokra, akiknek orvosi okokból mérsékelniük kell a koffeinfogyasztásukat. A Costa a felmérésre reagálva jelezte, hogy a tápérték- és koffeinadatok az üzleteikben és az interneten is átláthatóan elérhetők, ráadásul koffeinmentes alternatívákat is kínálnak a vásárlóknak.