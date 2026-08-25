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Jávorszarvas keresztezi az utat Észak-Ontarióban, Kanada
Világ

Ennyi volt Kanada függetlenségének? Donald Trump elképesztő lépése után áll a bál a határon

Pénzcentrum
2026. augusztus 25. 18:14

Összeomlottak az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi tárgyalások, ami súlyos vámháborúhoz vezetett a két észak-amerikai ország között. Donald Trump amerikai elnök 50 százalékos büntetővámot jelentett be a kanadai járműiparra, miközben az elmérgesedő viszony jeleként az Ontario-tó egyoldalú átnevezésével fenyegetőzött, a kanadai kormányfő pedig arányos válaszlépéseket ígért - írta meg a Portfolio.

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Az amerikai elnök a Truth Social nevű közösségi platformján közölte, hogy komolyan fontolgatja az amerikai–kanadai határon fekvő Ontario-tó átkeresztelését "Amerika-tóra", mivel szerinte a jövőben nem sok üzletet fognak kötni a kanadai tartománnyal. Kanada várhatóan éppúgy nem ismeri majd el a névváltoztatást, ahogy tavaly Mexikó sem fogadta el a Mexikói-öböl "Amerika-öböllé" nyilvánítását. A név körüli vita mellett Trump élesen bírálta Doug Ford ontariói tartományi miniszterelnököt is, akit néhai testvéréhez, a botrányairól elhíresült torontói polgármesterhez képest kevésbé karizmatikus és intelligens figurának nevezett. A tartományi vezető erre csak annyit reagált, hogy nem hajlandó válaszolni egy olyan diktátornak, mint Trump.

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A diplomáciai csörtét a hétvégén zátonyra futott kereskedelmi egyeztetések előzték meg. Ennek nyomán az amerikai elnök bejelentette, hogy januártól 50 százalékos védővámot vet ki a kanadai autókra és alkatrészekre, továbbá kilátásba helyezett egy újabb, mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai termékkört érintő, szintén 50 százalékos büntetővámot is. Mark Carney kanadai miniszterelnök keményen reagált az Ottawát ért támadásra, és gazdasági háborút emlegetve arányos válaszlépéseket ígért. Carney felidézte tavaly tavaszi figyelmeztetését is, miszerint Amerika meg akarja törni és be akarja kebelezni Kanadát, de leszögezte, hogy ezt soha nem fogja hagyni.

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A feszültség a kulturális kérdésekre is kiterjedt. Trump egy külön bejegyzésben hazugságnak nevezte Carney azon állítását, miszerint Washington a québeci francia nyelvhasználatot védő szabályozásokat támadva fenyegetné a kanadai kultúrát. Az amerikai elnök szerint ezt a történetet csak egy gyenge és tehetetlen miniszterelnök találta ki, hogy visszaszerezze elvesztett québeci támogatóit, hozzátéve, hogy ő kifejezetten kedveli a frankofón kanadaiakat.

Mióta Trump visszatért a Fehér Házba, többször is nyíltan megkérdőjelezte északi szomszédja függetlenségét. Fenyegetőzött már azzal, hogy Kanadát az Egyesült Államok 51. tagállamává teszi, a mostani vita során pedig azzal vádolta az országot, hogy anélkül akarja élvezni a tagállami lét előnyeit, hogy ténylegesen azzá válna. A két ország viszonya már a múlt hónapban is mélypontra került, amikor az amerikai elnök szándékos hanyagsággal vádolta Ottawát a kanadai erdőtüzek kezelése miatt, mondván, a kanadai mulasztások miatt árasztotta el szennyezett levegő az Egyesült Államokat.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #gazdaság #kereskedelem #világ #autóipar #donald trump #védővámok #kereskedelmi háború #külpolitika #kanada #vámháború
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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