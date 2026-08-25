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Világ

Rendkívüli! A háború kezdete óta először lépte meg ezt a Vatikán: kulcsember érkezett Moszkvába

Pénzcentrum
2026. augusztus 25. 15:16

Moszkvába látogatott a Vatikán egyik legmagasabb rangú diplomatája, Paul Richard Gallagher érsek, aki az ukrajnai háború kezdete óta első alkalommal utazott Oroszországba. A látogatás célja a diplomáciai kapcsolatok fenntartása és annak lehetőségének vizsgálata, hogy a Szentszék miként járulhat hozzá a háború humanitárius következményeinek enyhítéséhez és a béketárgyalások előmozdításához - írja az Euronews

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Gallagher, a Szentszék államközi kapcsolatokért felelős titkára kedden Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel tárgyal Moszkvában. A látogatás csütörtökig tart, és az érsek a Moszkvai Patriarchátus képviselőivel, valamint az Oroszországban élő katolikus közösség tagjaival is találkozik.

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Gallagher legutóbb 2021 novemberében járt Oroszországban, vagyis még az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió 2022. februári kezdete előtt. A mostani út ezért különösen fontos diplomáciai jelzésnek számít. A Vatikán hagyományosan arra törekszik, hogy háborús helyzetekben fenntartsa a kapcsolatot az érintett felekkel, akkor is, ha közöttük rendkívül feszült a viszony.

A Szentszék közben humanitárius kérdésekben igyekszik előrelépést elérni. Ezek között szerepel a hadifoglyok cseréje és az Ukrajnából Oroszországba került ukrán gyermekek hazatérésének elősegítése. A Vatikán emellett azt is vizsgálja, milyen szerepet játszhatna a béketárgyalások előkészítésében.

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A diplomáciai kapcsolatokat ugyanakkor megnehezíti az orosz ortodox egyház és a Kreml közötti szoros kapcsolat. Kirill pátriárka nyíltan támogatta Moszkva álláspontját az ukrajnai háborúban, ami a Vatikán és az orosz ortodox vezetés közötti viszonyt is megterhelte. Ferenc pápa 2022-ben tett, Kirillt bíráló kijelentései szintén feszültséget okoztak.

A Vatikán diplomáciai aktivitása az elmúlt hónapokban is erősödött. Matteo Zuppi bíboros, a Szentszék ukrajnai különmegbízottja júliusban Kijevben járt, ahol XIV. Leó pápa szolidaritási üzenetét adta át, és orosz hadifoglyokkal is találkozott.

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Zuppi újabb moszkvai látogatása is napirenden lehet. Oroszország szentszéki nagykövete, Ivan Soltanovszkij szerint Moszkva új meghívást készít elő a bíboros számára, aki 2023-ban és 2024-ben már járt az orosz fővárosban. A látogatás akár szeptemberben megvalósulhat.

A diplomáciai kezdeményezésekre egy olyan időszakban kerül sor, amikor az ukrajnai békefolyamat ismét megtorpant. Az elmúlt hetekben mindkét fél fokozta a támadásokat, miközben nőtt a civil áldozatok száma is. A Vatikán ezért továbbra is olyan közvetítői szerepet próbál fenntartani, amelyhez mindkét féllel megmaradnak a kommunikációs csatornái.
Címlapkép: Getty Images
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