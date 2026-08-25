Rendkívüli! A háború kezdete óta először lépte meg ezt a Vatikán: kulcsember érkezett Moszkvába

Moszkvába látogatott a Vatikán egyik legmagasabb rangú diplomatája, Paul Richard Gallagher érsek, aki az ukrajnai háború kezdete óta első alkalommal utazott Oroszországba. A látogatás célja a diplomáciai kapcsolatok fenntartása és annak lehetőségének vizsgálata, hogy a Szentszék miként járulhat hozzá a háború humanitárius következményeinek enyhítéséhez és a béketárgyalások előmozdításához - írja az Euronews.

Gallagher, a Szentszék államközi kapcsolatokért felelős titkára kedden Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel tárgyal Moszkvában. A látogatás csütörtökig tart, és az érsek a Moszkvai Patriarchátus képviselőivel, valamint az Oroszországban élő katolikus közösség tagjaival is találkozik.

Gallagher legutóbb 2021 novemberében járt Oroszországban, vagyis még az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió 2022. februári kezdete előtt. A mostani út ezért különösen fontos diplomáciai jelzésnek számít. A Vatikán hagyományosan arra törekszik, hogy háborús helyzetekben fenntartsa a kapcsolatot az érintett felekkel, akkor is, ha közöttük rendkívül feszült a viszony.

A Szentszék közben humanitárius kérdésekben igyekszik előrelépést elérni. Ezek között szerepel a hadifoglyok cseréje és az Ukrajnából Oroszországba került ukrán gyermekek hazatérésének elősegítése. A Vatikán emellett azt is vizsgálja, milyen szerepet játszhatna a béketárgyalások előkészítésében.

A diplomáciai kapcsolatokat ugyanakkor megnehezíti az orosz ortodox egyház és a Kreml közötti szoros kapcsolat. Kirill pátriárka nyíltan támogatta Moszkva álláspontját az ukrajnai háborúban, ami a Vatikán és az orosz ortodox vezetés közötti viszonyt is megterhelte. Ferenc pápa 2022-ben tett, Kirillt bíráló kijelentései szintén feszültséget okoztak.

A Vatikán diplomáciai aktivitása az elmúlt hónapokban is erősödött. Matteo Zuppi bíboros, a Szentszék ukrajnai különmegbízottja júliusban Kijevben járt, ahol XIV. Leó pápa szolidaritási üzenetét adta át, és orosz hadifoglyokkal is találkozott.

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Zuppi újabb moszkvai látogatása is napirenden lehet. Oroszország szentszéki nagykövete, Ivan Soltanovszkij szerint Moszkva új meghívást készít elő a bíboros számára, aki 2023-ban és 2024-ben már járt az orosz fővárosban. A látogatás akár szeptemberben megvalósulhat.

A diplomáciai kezdeményezésekre egy olyan időszakban kerül sor, amikor az ukrajnai békefolyamat ismét megtorpant. Az elmúlt hetekben mindkét fél fokozta a támadásokat, miközben nőtt a civil áldozatok száma is. A Vatikán ezért továbbra is olyan közvetítői szerepet próbál fenntartani, amelyhez mindkét féllel megmaradnak a kommunikációs csatornái.