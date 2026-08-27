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Kiderült a kínai szuperrobotok sötét titka: fellélegezhetnek a dolgozók, vagy jön a feketeleves?
Bár Kína hatalmas erőforrásokat fektet a humanoid robotok fejlesztésébe, a jelenlegi technológia még messze nem tart ott, hogy tömegesen váltsa ki az emberi munkaerőt. A legújabb vizsgálatok rámutatnak arra, hogy a gépek fizikai és döntéshozatali képességei egyelőre jócskán elmaradnak a várakozásoktól, így a munkahelyek egyelőre biztonságban vannak.
Az elmúlt években a kínai technológiai szektor gőzerővel dolgozott azon, hogy emberszabású robotokkal forradalmasítsa az ipart, a logisztikát és a szolgáltatási szektort. A pekingi vezetés kiemelt stratégiai célként kezeli a globális vezető szerep megszerzését a fejlett robotikában, ennek ellenére a hangzatos bejelentések és a látványos bemutatók mögött a valóságban még komoly gyakorlati akadályok húzódnak meg.
Bár a gépek hardveres felépítése sokat fejlődött, mozgásuk és tájékozódásuk továbbra is bizonytalan a kiszámíthatatlan környezetben. Míg a hagyományos, rögzített ipari robotok kiválóan teljesítenek a futószalagok mellett, a két lábon járó, emberi anatómiát másoló modellek nehezen alkalmazkodnak a zárt üzemcsarnokokon kívüli dinamikus világhoz. Nem képesek elég gyorsan és hatékonyan reagálni a váratlan helyzetekre, ami pedig elengedhetetlen feltétele lenne az emberi munkaerő érdemi kiváltásának - írja a Reuters.
A legfőbb kihívást továbbra is a mesterséges intelligencia fizikai térbe való átültetése jelenti. Hiába futnak egyre fejlettebb algoritmusok a háttérben, a finommotoros mozgás, az egyensúlyérzék és a fizikai problémamegoldás összehangolása még a legkorszerűbb kínai modelleknél sem éri el azt a szintet, amely egy egyszerűbb fizikai munka elvégzéséhez szükséges lenne. A gépek jelenleg képtelenek önállóan, folyamatos emberi felügyelet vagy beavatkozás nélkül komplex feladatokat megoldani.
Mindezek alapján kijelenthető, hogy 2026-ban még teljesen korai a humanoid robotok okozta tömeges munkanélküliségtől tartani. A technológia széles körű és megbízható alkalmazásához még éveken át tartó finomhangolásra és komoly mérnöki áttörésekre van szükség. Az emberszabású gépek egyelőre inkább lenyűgöző kísérleti eszközök, mintsem a mindennapok önálló munkavállalói.
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