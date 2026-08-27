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Gazdaság

Megtorpant a magyar gazdaság: kiderült, miért lett hirtelen borús mindenki hangulata!

Pénzcentrum
2026. augusztus 27. 04:33

Fél évnyi javuló hangulat után megbicsaklott az optimizmus a magyar gazdaságban: a GKI Gazdaságkutató Zrt. – az Európai Bizottság módszertana szerint – augusztusban készült felmérése azt mutatja, hogy a fogyasztók és a vállalkozások egyaránt borúlátóbbá váltak. A GKI konjunktúraindexe, amely az üzleti és a lakossági várakozásokat súlyozva összegzi, 4 ponttal esett vissza, megtörve az év eleje óta tartó emelkedő trendet.

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A vállalkozások foglalkoztatási kedve tovább gyengült: a következő három hónapban csak 7% tervez létszámbővítést, miközben 13% inkább csökkentené a munkaerőt. Júliusban még kedvezőbb volt az arány (8% bővítés, 10% csökkentés). Minden vizsgált ágazatban többségbe kerültek azok, akik inkább leépítenének.

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Az üzleti bizalmi index augusztusban közel 4 ponttal esett, és az iparban, a kereskedelemben, valamint az építőiparban is romlott a hangulat (–6, –4 és –5 pont). Egyetlen kivétel az üzleti szolgáltatások területe, ahol minimális, 1 pontos javulás volt mérhető.

A gazdasági környezet kiszámíthatóságának megítélése összességében nem változott, ám ágazatonként eltérő a kép: a kereskedők és szolgáltatók stabilabbnak érzik a környezetet, míg az ipar és az építőipar inkább romlásról számolt be.

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Árkilátások: megállt a mérséklődés

Az értékesítési árak várható alakulását jelző ár‑indikátor a május–júliusi csökkenés után augusztusban nem mozdult el érdemben. A cégek 16%-a tervez áremelést, 7%-uk árcsökkentést – gyakorlatilag ugyanaz, mint egy hónappal korábban.

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A lakossági bizalom nyolc hónapnyi folyamatos javulás után augusztusban visszaesett: a GKI fogyasztói bizalmi indexe közel 4 ponttal csökkent. A gyengülés minden részindexben megjelent, de különösen az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélése romlott – egy hónap alatt 9 ponttal. A háztartások saját pénzügyi helyzetét tükröző mutató 5 ponttal, a jövőbeli pénzügyi várakozások indexe 4 ponttal esett. A tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségének megítélése 2 ponttal lett kedvezőtlenebb.
Címlapkép: Getty Images
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