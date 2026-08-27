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Budapest, 2026. július 6.Gajdos László élõ környezetért felelõs miniszter kérdésre válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 6-án.MTI/Bodnár Boglárka
Gazdaság

Erre még nem volt példa Magyarországon: új államtitkárságot és hatóságot is létrehoznak

Pénzcentrum
2026. augusztus 27. 12:34

Új helyettes államtitkárságot hoznak létre az állatjólétért – jelentette be Gajdos László, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium minisztere. A tárca egy országos hatáskörű hatóság felállítását is tervezi, amely az állatjóléti ellenőrzésekért és a szükséges intézkedésekért felelne. Emellett felülvizsgálják az ebrendészeti rendszert, valamint az állatmenhelyek és állatvédő szervezetek helyzetét. A minisztérium a civil szervezetekkel is rendszeresebb együttműködést ígér.

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Gajdos László, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium minisztere állatvédő civil szervezetek képviselőivel egyeztetett, majd több változást is bejelentett az állatjólét területén.

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A tervek szerint állatjólétért felelős helyettes államtitkárságot hoznak létre, amire Gajdos szerint korábban nem volt példa. Emellett egy erős, országos hatáskörű hatóságot is felállítanának, amelynek kiemelt feladata az állatjóléti ellenőrzések elvégzése és a szükséges intézkedések megtétele lesz.

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A minisztérium felülvizsgálja az ebrendészeti rendszer működését, valamint felméri, hogy az állatmenhelyeknek és állatvédő szervezeteknek hol van a legnagyobb szükségük beavatkozásra és támogatásra.

Gajdos közlése szerint az állatvédelem szakmai hátterét is erősítenék, és segítséget nyújtanának azoknak, akik állatok tartásával, ellátásával vagy védelmével foglalkoznak. A tárca emellett a jövőben rendszeresen egyeztetne a szakmai és civil szervezetekkel.

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Címlapi kép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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