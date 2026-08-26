Rendkívüli döntést hozott a kormány: nyilvános adatbázisban böngészhetjük a gyanús ügyleteket

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A kormány egy új, folyamatosan frissülő weboldalon teszi közzé a tárcák és a Miniszterelnökség átvilágítása nyomán tett feljelentéseket. Eddig 21 ügy került fel az oldalra, amelyekhez kapcsolódó vizsgálatok összesen 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik, 11 esetben pedig már nyomozás is indult.
A kormány hivatalba lépésével párhuzamosan megkezdődött a Miniszterelnökség és az egyes minisztériumok átvilágítása. Az ennek során feltárt feltételezett visszaélések miatt tett feljelentéseket mostantól egy folyamatosan frissülő, nyilvános weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők. Ugyanezen az oldalon, egy másik fülön követhetőek az elmúlt öt évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatások is.
Az összesítés az atlathato.kormany.hu oldalon keresztül érhető el az eddig megtett 21 feljelentésről. Az ezeket megelőző vizsgálatok összesen 2103 milliárd forintot, azaz több mint 2 billió forintnyi közpénz felhasználását érintik. Ennek az összegnek jelenleg több mint felét az Eximbank ügyei teszik ki - ismertették. A 21 feljelentés nyomán 11 ügyben már nyomozás is indult.
A weboldalon elolvasható a feljelentésekben szereplő ügyek rövid leírása, az érintett összeg, és hogy melyik minisztériumnál tárták fel a gyanúra okot adó dokumentumokat. A tájékoztatóban ugyanakkor kiemelik, hogy a feljelentésekben szereplő összegek a nyomozati és bírósági eljárások során még változhatnak, így eltérhetnek a jogerősen megállapított végső értéktől.
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