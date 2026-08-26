Gyászolnak a rajongók: meghalt a Reszkessetek, betörők! sztárja

Nyolcvanéves korában, Los Angeles-i otthonában elhunyt Tim Curry brit karakterszínész. A The Rocky Horror Picture Show és a Reszkessetek, betörők! 2. sztárjának kedd esti halálhírét a TMZ hírportál erősítette meg - számolt be a TMZ.

Generációjának egyik legismertebb színésze pályafutása során előszeretettel alakított főgonoszokat. Bár a popkultúrába leginkább a The Rocky Horror Picture Show ikonikus Dr. Frank-N-Furtereként írta be magát, a hazai közönség számára a Reszkessetek, betörők! 2. New York-i szállodai portásaként maradt a legemlékezetesebb. Élőszereplős alakításai mellett számtalan animációs filmben is szinkronizált, színpadi és televíziós karrierjét pedig három Tony- és egy Emmy-jelöléssel ismerték el.

Curry egészségi állapota már hosszú ideje aggasztó volt. 2012-ben egy súlyos sztrók miatt agyműtéten esett át, és az utóbbi években folyamatosan romlott az állapota, tavaly pedig arról számolt be, hogy végleg elveszítette a járásképességét.