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Gyászolnak a rajongók: meghalt a Reszkessetek, betörők! sztárja

Pénzcentrum
2026. augusztus 26. 19:48

Nyolcvanéves korában, Los Angeles-i otthonában elhunyt Tim Curry brit karakterszínész. A The Rocky Horror Picture Show és a Reszkessetek, betörők! 2. sztárjának kedd esti halálhírét a TMZ hírportál erősítette meg - számolt be a TMZ.

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Generációjának egyik legismertebb színésze pályafutása során előszeretettel alakított főgonoszokat. Bár a popkultúrába leginkább a The Rocky Horror Picture Show ikonikus Dr. Frank-N-Furtereként írta be magát, a hazai közönség számára a Reszkessetek, betörők! 2. New York-i szállodai portásaként maradt a legemlékezetesebb. Élőszereplős alakításai mellett számtalan animációs filmben is szinkronizált, színpadi és televíziós karrierjét pedig három Tony- és egy Emmy-jelöléssel ismerték el.

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Curry egészségi állapota már hosszú ideje aggasztó volt. 2012-ben egy súlyos sztrók miatt agyműtéten esett át, és az utóbbi években folyamatosan romlott az állapota, tavaly pedig arról számolt be, hogy végleg elveszítette a járásképességét.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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