Augusztus végén újra felpörög az egykori Inotai Hőerőmű: augusztus 27. és 30. között techno, fények és brutális audiovizuális látvány költözik a monumentális ipari terekbe.
Gyászolnak a rajongók: meghalt a Reszkessetek, betörők! sztárja
Nyolcvanéves korában, Los Angeles-i otthonában elhunyt Tim Curry brit karakterszínész. A The Rocky Horror Picture Show és a Reszkessetek, betörők! 2. sztárjának kedd esti halálhírét a TMZ hírportál erősítette meg - számolt be a TMZ.
Generációjának egyik legismertebb színésze pályafutása során előszeretettel alakított főgonoszokat. Bár a popkultúrába leginkább a The Rocky Horror Picture Show ikonikus Dr. Frank-N-Furtereként írta be magát, a hazai közönség számára a Reszkessetek, betörők! 2. New York-i szállodai portásaként maradt a legemlékezetesebb. Élőszereplős alakításai mellett számtalan animációs filmben is szinkronizált, színpadi és televíziós karrierjét pedig három Tony- és egy Emmy-jelöléssel ismerték el.
Curry egészségi állapota már hosszú ideje aggasztó volt. 2012-ben egy súlyos sztrók miatt agyműtéten esett át, és az utóbbi években folyamatosan romlott az állapota, tavaly pedig arról számolt be, hogy végleg elveszítette a járásképességét.
A főnyeremény elérte a 800 millió forintot, miután mintegy három hónapja nem született telitalálatos szelvény.
2026. augusztus 26-án elhunyt Nádas Péter író.
A színésznő és műsorvezető most egy videóban mesélt arról, hogyan született meg az ötlet, és miért éppen a balatonfüredi Brázay Parkban valósult meg az elképzelés.
Régóta várt sorozat érkezik a SkyShowtime kínálatába: ikonikus színészek lesznek láthatók a képernyőn
A platform a legtöbb televíziós szolgáltatónál, valamint különféle okoseszközökön és okostévéken egyaránt elérhető.
A műsorstruktúra új, tematikus magazinokkal is bővült.
1 milliárd 210 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón a vasárnapi sorsoláson. Valaki meg is nyerte a főnyereményt!
Kékeszöld csóvát húzó, rendkívül fényes tűzgömb világította be a hazai égboltot szombat hajnalban.
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Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/34. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most nem született.
Kihúzták a Hatoslottó 34. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 1,1 milliárd forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Szabályosan megrohanták a magyarok a Várat: elképesztő tömeg hömpölygött Budapest utcáin augusztus 20-án
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Az augusztus 20-i programok idén is több százezer embert vonzanak a fővárosba, a rendezvényeken pedig a koncertek és a tűzijáték mellett a gasztronómia is fontos...
Átadták az augusztus 20-i állami kitüntetéseket a hazai kultúra, a tudomány, az oktatás, a gyógyítás és a közösségépítés legkiválóbb képviselőinek.
Több száz programmal készül Budapest augusztus 20-án, az államalapító Szent István király ünnepén.
Erről minden magyar szülőnek tudnia kell: veszélyes eszközökre bukkantak a hazai parkokban és strandokon
Nem mindenhol feleltek meg a biztonsági előírásoknak a nyári szabadidős létesítmények.
Ítéletet mondtak a magyarok: rengeteg embernek elege van az ünnepi tűzijátékból - ennyien a teljes eltörlés mellett szavaztak
Az elmúlt években a hagyományos tűzijátékot sok kritika érte a magas költségei és az állatokra gyakorolt káros hatásai miatt.
Mindössze 10 perces lesz a holnapi, augusztus 20-i budapesti tűzijáték, amelyet a Tisza-kormány döntése értelmében idén környezet- és állatbarát fény- és hangjátékok egészítenek ki.