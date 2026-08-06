Ez tényleg még a Holdról is látszik: brutális, ami Európa folyóival történt

Európa legfontosabb folyói történelmi mélypontra apadtak a rendkívüli hőhullámok és a tartós csapadékhiány miatt, a válság mértéke pedig még a műholdfelvételeken is jól látható - írja a CNN.

A műholdfelvételeken drámai módon összezsugorodott folyómedrek látszanak a kiszáradt tájban, ahol a visszahúzódó víz hatalmas partszakaszokat és eddig felszín alatti homokpadokat tárt fel. A 2023-as, átlagos vízszintű évvel való összehasonlítás szemléletesen mutatja a különbséget. Európa a leggyorsabban melegedő kontinens, ahol az egymást követő súlyos hőhullámok a talajból és a vízfolyásokból egyaránt elszívják a nedvességet.

A kontinens két legjelentősebb vízi útja, a Duna és a Rajna egyaránt kritikus állapotban van. Európa második leghosszabb folyóján, a Dunán a budapesti vízszint hétfőn 10 centiméterre süllyedt, megdöntve a 2018-ban mért 33 centiméteres korábbi negatív rekordot. A héten újabb hőhullám sújtja Közép- és Kelet-Európát a 100 Fahrenheit-fokot (37,8 °C) is meghaladó kánikulával, ami tovább ronthatja a helyzetet.

A Duna apadása Magyarországon energiaválságot idézett elő. Az ország villamosenergia-termelésének közel felét biztosító Paksi Atomerőmű – amely a Duna vizét használja hűtésre – mindössze 10 százalékos kapacitással üzemel, miután az alacsony vízállás miatt egy kivételével az összes reaktorblokkot le kellett állítani.

Magyar Péter miniszterelnök köszönetet mondott a lakosságnak és az ipari szereplőknek, amiért az esti csúcsidőszakban önkéntesen csökkentették a fogyasztásukat. Romániában a haditengerészet robbantásokkal távolított el sziklákat a folyómederből, hogy több vizet tereljen a csernavodai atomerőmű egyetlen működő reaktorához, miközben a vízügyi hatóság két, kővel megrakott uszály elsüllyesztésével épít ideiglenes gátat a víz átirányítására.

A Rajna vízállása is kritikus mélypontra süllyedt. A Svájci-Alpokban eredő és az Északi-tengerbe torkolló folyó kulcsfontosságú vízi szállítási útvonal az élelmiszerek, az ásványi nyersanyagok, a szén és a kőolaj számára. A téli alacsony alpesi hómennyiség, a tartós csapadékhiány és az öt egymást követő hőhullám együttesen vezetett a rendkívüli apadáshoz.

A Koblenz melletti kaubi mérőponton szerdán mindössze 23 centiméteres vízállást regisztráltak, ami alulmúlta a 2018-as, 24 centiméteres negatív rekordot. A teherhajók rakományát akár 80 százalékkal is csökkenteni kellett a zátonyra futás elkerülése érdekében, ami jelentősen drágítja a fuvardíjakat és fennakadásokat okoz az ellátási láncokban.

A Lanxess vegyipari vállalat közölte, hogy egyes rakodóhelyek megközelíthetetlenné váltak, így ahol csak lehetséges, vasúti és közúti fuvarozásra állnak át. Történelmi mélypontot mértek Kölnben és a német–holland határon fekvő Lobithnál is.

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A kiszáradt Duna-meder Vidinben, Bulgáriában, 2023 vs 2026. Forrás: Európai Űrügynökség

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