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Due to extreme draught starting in April of 2018 the riverbed of the biggest European waterway Rhine has depleted, big sandbars become visible. Cargoships are in trouble as they are not able to transport goods, causing shortages in the
Világ

Ez tényleg még a Holdról is látszik: brutális, ami Európa folyóival történt

Pénzcentrum
2026. augusztus 6. 11:45

Európa legfontosabb folyói történelmi mélypontra apadtak a rendkívüli hőhullámok és a tartós csapadékhiány miatt, a válság mértéke pedig még a műholdfelvételeken is jól látható - írja a CNN.

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A műholdfelvételeken drámai módon összezsugorodott folyómedrek látszanak a kiszáradt tájban, ahol a visszahúzódó víz hatalmas partszakaszokat és eddig felszín alatti homokpadokat tárt fel. A 2023-as, átlagos vízszintű évvel való összehasonlítás szemléletesen mutatja a különbséget. Európa a leggyorsabban melegedő kontinens, ahol az egymást követő súlyos hőhullámok a talajból és a vízfolyásokból egyaránt elszívják a nedvességet.

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A kontinens két legjelentősebb vízi útja, a Duna és a Rajna egyaránt kritikus állapotban van. Európa második leghosszabb folyóján, a Dunán a budapesti vízszint hétfőn 10 centiméterre süllyedt, megdöntve a 2018-ban mért 33 centiméteres korábbi negatív rekordot. A héten újabb hőhullám sújtja Közép- és Kelet-Európát a 100 Fahrenheit-fokot (37,8 °C) is meghaladó kánikulával, ami tovább ronthatja a helyzetet.

A Duna apadása Magyarországon energiaválságot idézett elő. Az ország villamosenergia-termelésének közel felét biztosító Paksi Atomerőmű – amely a Duna vizét használja hűtésre – mindössze 10 százalékos kapacitással üzemel, miután az alacsony vízállás miatt egy kivételével az összes reaktorblokkot le kellett állítani.

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Magyar Péter miniszterelnök köszönetet mondott a lakosságnak és az ipari szereplőknek, amiért az esti csúcsidőszakban önkéntesen csökkentették a fogyasztásukat. Romániában a haditengerészet robbantásokkal távolított el sziklákat a folyómederből, hogy több vizet tereljen a csernavodai atomerőmű egyetlen működő reaktorához, miközben a vízügyi hatóság két, kővel megrakott uszály elsüllyesztésével épít ideiglenes gátat a víz átirányítására.

A Rajna vízállása is kritikus mélypontra süllyedt. A Svájci-Alpokban eredő és az Északi-tengerbe torkolló folyó kulcsfontosságú vízi szállítási útvonal az élelmiszerek, az ásványi nyersanyagok, a szén és a kőolaj számára. A téli alacsony alpesi hómennyiség, a tartós csapadékhiány és az öt egymást követő hőhullám együttesen vezetett a rendkívüli apadáshoz.

A Koblenz melletti kaubi mérőponton szerdán mindössze 23 centiméteres vízállást regisztráltak, ami alulmúlta a 2018-as, 24 centiméteres negatív rekordot. A teherhajók rakományát akár 80 százalékkal is csökkenteni kellett a zátonyra futás elkerülése érdekében, ami jelentősen drágítja a fuvardíjakat és fennakadásokat okoz az ellátási láncokban.

A Lanxess vegyipari vállalat közölte, hogy egyes rakodóhelyek megközelíthetetlenné váltak, így ahol csak lehetséges, vasúti és közúti fuvarozásra állnak át. Történelmi mélypontot mértek Kölnben és a német–holland határon fekvő Lobithnál is.

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A válság más európai folyókat is sújt, így az olaszországi Pó és a franciaországi Loire egyes szakaszain szintén rendkívül alacsony a vízállás. A folyók Európa létfontosságú ütőerei, hiszen az áruszállítás, az erőművek hűtése, a vízenergia-termelés, a turizmus és a vízi élőhelyek egyaránt tőlük függenek.

A kiszáradt Duna-meder Vidinben, Bulgáriában, 2023 vs 2026. Forrás: Európai ŰrügynökségA kiszáradt Duna-meder Vidinben, Bulgáriában, 2023 vs 2026. Forrás: Európai Űrügynökség

A Dunán például Bulgáriában zátonyra futott egy szállodahajó, miközben a visszahúzódó víz történelmi leleteket – Észak-Bulgáriában egy feltételezett ősmamut maradványait, Szerbiában pedig egy náci hadihajó roncsát – hozott a felszínre.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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