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Otthon

Ritka égi jelenségek tanúja lehet, aki az eget kémleli augusztusban: jönnek a hullócsillagos éjszakák és a napfogyatkozás

Pénzcentrum
2026. augusztus 6. 10:12

Talán nem túlzás, hogy az idei évben az augusztusi hónapban figyelhetjük meg a leglátványosabb jelenségeket az égen - írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján. A szokásosan megfigyelhető együttállások, csillagfedések és oppozíciók mellett ugyanis az augusztus 12-i nap a Perseidák meteorraj gyakorisági maximumán, és egy gyönyörű, szabad szemes bolygó-hold együttálláson túl megajándékoz bennünket egy részleges napfogyatkozással is. És ha még mindez nem lenne elég, augusztus 28-án részleges holdfogyatkozásnak lehetünk tanúi. 

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Érdemes a szó szoros értelmében is résen lenni a hónap folyamán a szakértők szerint. A csillagászati honlap elsőként a látványos, általában szabad szemmel is könnyen megfigyelhető jelenségeket sorolja fel. 

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Augusztus 7. - A Fiastyúk és a Hold együttállása: hajnali 4:00-kor 1,6 fokos közelségbe kerül a keleti égen a 39%-os fázisú holdsarló és a Fiastyúk nyílthalmaz. Az esemény megfigyelését megkönnyíti, hogy a Fiastyúk ekkor magasan, 43 fokkal a horizont felett látszik majd. A Hold könnyedén észrevehető szabad szemmel, míg a Fiastyúkhoz már élesebb szem kell. Biztosabban egy kézi látcsőben látszódnak mindketten egyszerre, így akinek van binokulárja, azzal még jobban szemügyre veheti a Plejádok csillagait és a holdsarlót.

Augusztus 9. - A Mars és a Hold együttállása: hajnali 4:00-kor laza együttállásba lép az 1,3 magnitúdós látszó fényességű Mars és a 18%-os, csökkenő fázisú holdsarló. A közelség pillanatában a Mars 3,8 fokos távolságban látszik jobbra lefelé a Holdtól, 23 fokkal a látóhatár felett.

Augusztus 11. - A Merkúr és a Hold együttállása: hajnali 5:00-kor a Naprendszer legbelső bolygója a rendkívül vékony, 3%-os és mindössze 38 óra 37 perces holdsarló 5,1 fokos közelségébe kerül. A 71%-os fázisú Merkúr -0,9 magnitúdós fényességgel világít majd a keleti égbolton, 7,5 fokos magasságban, a holdsarló pedig jobbra felette, 12,7 fokon látszik majd. Mivel a Nap ekkor még csak 6 fokkal lesz a horizont alatt, a szabad szemes megfigyelést érdemes binokuláros észleléssel is kiegészíteni.

Augusztus 12. - A Merkúr, a Jupiter és a Hold együttállása: hajnali 5:02-kor, a polgári szürkület kezdetén együttállásba lép a nagyon vékony, mindössze 0,5%-os fázisú, 14 óra 35 perces holdsarló a -1,0 magnitúdós látszó fényességű Merkúrral és a -1,8 magnitúdós Jupiterrel. Ekkor a Merkúr 7 fokos magasságban látszik majd, tőle balra, 5,4 fokos távolságban, 2,8 fokkal a látóhatár felett megfigyelhetjük a Jupitert, majd attól balra lefelé, 2,4 fokos távolságban, a horizont felett mindössze 1 fokkal a Holdat is. Az égbolt világossága miatt mindenképpen távcső vagy binokulár szükséges az észleléshez.

Napfogyatkozás: a Grönland–Izland–Spanyolország vonal mentén teljes, Magyarországon pedig részleges napfogyatkozásnak lehetünk tanúi. Hazánkból a Hold 19:22:34-kor érinti meg látszólag a Napot, és az országban mindenhol a helyi naplementekor, ami Budapesten 19:58-kor következik be, látszik a legnagyobbnak a fogyatkozás. Ekkor a Nap felszínének 60,3%-át fedi majd el égi kísérőnk. Derült idő esetén minden bizonnyal ez lesz az év leglátványosabb égi jelensége, amelyet semmiképpen sem érdemes kihagyni. Fontos azonban, hogy megfelelő fénycsökkentő szűrővel vagy napfóliával ellátott távcsövet használjunk az észleléshez a szemkárosodás megelőzése végett.

A Vénusz dichotómiája: ugyancsak augusztus 12-én este 22:10-kor eléri dichotómiáját a Vénusz. A bolygót már a nappali égen, a polgári szürkület végén, este 20:36-kor is megfigyelhetjük, amikor -4,4 magnitúdós látszó fényességgel és 23,6"-es látszó átmérővel tündököl a nyugati égen. Bár az Esthajnalcsillag könnyen észrevehető szabad szemmel is, a dichotómia megfigyelése mindenképpen távcsövet kíván. 

A Perseidák meteorraj gyakorisági maximuma: ha még mindez nem lenne elég az augusztus 12-i napra, a legismertebb meteorraj, a Perseidák is ekkor tetőzik. A radiáns augusztus 12-én 21 órakor, a sötétedés végén már 20 fokos magasság felett látszik, majd hajnali 4:30-ra 69 fokos magasságba ér. 

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Ezen az éjszakán óránként akár 100 hullócsillagot is láthatunk!

Augusztus 15. - A Mars és az M35 együttállása: 3:50-kor közelségbe kerül az Ikrek csillagkép 5,3 magnitúdós látszó fényességű M35 jelű nyílthalmaza és az 1,2 magnitúdós látszó fényességű Mars. A bolygó ekkorra 30'-re közelíti meg a nyílthalmaz szélét, és a horizont felett 22 fokos magasságban látszik majd. Az együttállás szabad szemmel kevésbé figyelhető meg, de binokulárral vagy távcsővel nézve nagyon szép élménnyel jutalmazhat bennünket derült idő esetén.

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A Merkúr és a Jupiter együttállása: augusztus 15-én hajnalban, 5:06-kor, a polgári szürkület kezdetén, 46'-es közelségbe kerül a -1,2 magnitúdós látszó fényességű Merkúr és a -1,8 magnitúdós Jupiter. Ekkor az előbbi bolygó 5,5, az utóbbi pedig 4,4 fokkal a látóhatár felett látszik majd. A legbelső bolygó 84%-os fázisába ér, és 5,6"-es látszó átmérővel világít majd a hajnali égen. A párost nagyobb távcsővel akár a nappali égen is megfigyelhetjük.

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Augusztus 16. - A Vénusz és a Hold együttállása: este 20:28-kor, a polgári szürkület végén laza együttállásba lép a 19%-os holdsarló és az attól jobbra, 6 fokra látható Vénusz. Ekkor égi kísérőnk viszonylag alacsonyan, 6,3 fokkal a horizont felett látszik majd a nyugati égen, a Vénusz pedig 1,3 fokkal felette.

Augusztus 17. - A Hold és a Spica együttállása: este 20:50-kor megfigyelhetjük a 28%-os holdsarló és a Szűz csillagkép Spica csillagának laza együttállását. A csillag a Holdtól jobbra felfelé, 4,9 fokos távolságban látszik majd. A Spica 7,3, a Hold pedig 4,9 fokkal a látóhatár felett helyezkedik el a közelség idején.

Augusztus 18. - A Mars, a Propus és a Tejat háromszöge: hajnali 3:50-kor szabad szemmel is látható együttállást figyelhetünk meg az 1,2 magnitúdós látszó fényességű Mars, a 3,3 magnitúdós Propus, illetve a 2,9 magnitúdós Tejat főszereplésével. A Propus a Marstól jobbra, 1,4 fokos távolságban látszik, a Tejat pedig a Mars alatt 1,7 fokkal. Mindez a horizont felett 22 fokos magasságban figyelhető meg.

Augusztus 20. - Az Antares és a Hold együttállása: 20:50-kor laza együttállásba lép az 56%-os félhold és az attól balra, 5,1 fokos távolságban látszó Antares a látóhatár felett 11 fokkal.

Augusztus 27. - A Mars és a Mebsuta együttállása: 4:00-kor 1,6 fokos közelségbe ér a Mebsuta nevű 3,0 magnitúdós csillag, valamint az 1,2 magnitúdós Mars, a horizont felett 26 fokkal.

Augusztus 28. - Részleges holdfogyatkozás: ezen a napon amellett, hogy bekövetkezik a telihold, egy látványos, részleges holdfogyatkozásnak is tanúi lehetünk.

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A penubrális (félárnyékos) holdfogyatkozás 3:24-kor veszi kezdetét, amikor égi kísérőnk 12,5 fokos magasságban látszik. Később, 5:58-kor látszik a legnagyobbnak a részleges fázis, amikor kezdetét veszi a holdnyugta. A maximális fázist 6:12-kor éri el a fogyatkozás 0,93 magnitúdós mértékben (vagyis nem lesz még ekkor se teljesen földárnyékban a Hold), ekkorra azonban már a látóhatár alá süllyed.

Augusztus 30. - A Szaturnusz és a Hold együttállása: este 23:00-kor 5,9 fokos távolságba ér egymástól a 92%-os fázisú Hold és a gyűrűs bolygó. A Szaturnusz ekkor 22 fokkal lesz a látóhatár felett.

Tapasztalt észlelőknek javasolt, nehezebben megfigyelhető, gyakran binokuláros vagy távcsöves jelenségekről, bolygóhold és kisbolygó jelenségekről, a Hold csillagfedéseiről, és a bolygók augusztusi láthatóságáról bővebben a csillagvizsgáló cikkében, itt lehet olvasni. Ezek közül több jelenség észleléséhez nagyobb tapasztalat szükséges. 
Címlapkép: Getty Images
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