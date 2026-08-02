Váratlan ajánlat érkezett Magyarországnak: Robert Fico azonnal segítséget ígért az energiaválságban

Segítséget ajánlott fel Magyarországnak Robert Fico szlovák miniszterelnök az energiakrízis kezeléséhez. A politikus közölte, hogy Szlovákia nukleáris erőművei nem kerültek a paksihoz hasonló helyzetbe, ezért készek támogatást nyújtani.

Szlovákia kész segítséget nyújtani Magyarországnak az energiakrízis kezelésében – jelentette be Facebook-oldalán Robert Fico szlovák miniszterelnök.

A kormányfő szolidaritását fejezte ki Magyarország felé, és közölte, hogy országa szükség esetén támogatást tud biztosítani az energiaellátás terén.

Robert Fico azt is elmondta, hogy egyeztetett Szlovákia energiaügyi miniszterével, valamint az erőműveket felügyelő vezetőkkel. Tájékoztatásuk szerint a szlovák nukleáris erőművek jelenleg nem szembesülnek a Paksi Atomerőművet érintőhöz hasonló krízishelyzettel.

Címlapi kép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA