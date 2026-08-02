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Budapest, 2024. november 8.Robert Fico szlovák miniszterelnök az Európai Unió állam- és kormányfõinek informális ülésére érkezik a Puskás Arénában 2024. november 8-án.MTI/Koszticsák Szilárd
Világ

Váratlan ajánlat érkezett Magyarországnak: Robert Fico azonnal segítséget ígért az energiaválságban

Pénzcentrum
2026. augusztus 2. 09:01

Segítséget ajánlott fel Magyarországnak Robert Fico szlovák miniszterelnök az energiakrízis kezeléséhez. A politikus közölte, hogy Szlovákia nukleáris erőművei nem kerültek a paksihoz hasonló helyzetbe, ezért készek támogatást nyújtani.

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Szlovákia kész segítséget nyújtani Magyarországnak az energiakrízis kezelésében – jelentette be Facebook-oldalán Robert Fico szlovák miniszterelnök.

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A kormányfő szolidaritását fejezte ki Magyarország felé, és közölte, hogy országa szükség esetén támogatást tud biztosítani az energiaellátás terén.

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Robert Fico azt is elmondta, hogy egyeztetett Szlovákia energiaügyi miniszterével, valamint az erőműveket felügyelő vezetőkkel. Tájékoztatásuk szerint a szlovák nukleáris erőművek jelenleg nem szembesülnek a Paksi Atomerőművet érintőhöz hasonló krízishelyzettel.

Címlapi kép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
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