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Gazdaság

44 év után példátlan fordulat: hajnalban újabb paksi blokk állt le, történelmi mélypontra zuhan a termelés

Pénzcentrum
2026. augusztus 2. 07:49

Tovább csökken a Paksi Atomerőmű teljesítménye: vasárnap hajnali 1.30-kor lekapcsolták az utolsó előtti termelő gépegységet is. A létesítmény így már csak 240 megawatt teljesítménnyel működik, miközben normál esetben 2000 megawattot termel.

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A Duna vízszintjének további csökkenése miatt vasárnap hajnali 1.30 órakor lekapcsolták az utolsó előtti termelő gépegységet a Paksi Atomerőműben – közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel Facebook-oldalán.

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A kormányfő kiemelte: az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és "44 év után először teljesen leállításra kerül." A paksi erőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt.

Magyar Péter még szombaton elmondta, hogy a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir) életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. Akkor jelezte: Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, beleértve a régóta használaton kívüli és rendkívül rossz állapotban lévő erőműveket is. Minden hadra fogható erőmű ellátása megtörtént a szükséges tüzelőanyaggal.

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A szombat este életbe léptetett kormányrendelet alapján ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhatják az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést.

"A korlátozási lánc legvégén áll a lakosság. Előbb az állam, a nagyvállalatok, az ipari üzemek és a halasztható energiafogyasztású intézmények viselik a terheket. A magyar családok otthonainak áramellátásához csak akkor nyúlhat a rendszer irányítója, amikor minden más lehetőség kimerült. Ez a rendszerváltoztatás a gyakorlatban" - fogalmazott korábban Magyar Péter.

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Az energiatakarékosság jegyében a kormány elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban, és az otthoni munkavégzést a jövő hét első három napjára az államigazgatás minden olyan munkakörében, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi Ezen kívül arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsanak otthoni dolgozást minden olyan dolgozó számára, akinek a munkája távolról elvégezhető, és csökkentsék a lehetséges minimumra az irodaépületek energiafelhasználását.

Minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várnak el Magyarország minden önkormányzatától - mondta Magyar Péter.
#kormány #duna #hőség #gazdaság #áramellátás #villamosenergia #atomerőmű #paksi atomerőmű #vízszint #energiaellátás #magyar péter

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