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Világ

Rendkívüli döntés az Unióban: elképesztő milliárdokat utaltak ki a zárolt orosz vagyonból

Pénzcentrum
2026. augusztus 6. 07:33

Újabb, 1,4 milliárd eurós támogatást juttatott el Ukrajnának az Európai Unió az európai bankokban zárolt orosz vagyon hozamából. Az augusztus 3-án folyósított összeg már az ötödik olyan átutalás, amellyel a háborúban álló ország finanszírozását segítik.

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Az uniós szankciók keretében zárolt orosz jegybanki eszközök maguk továbbra is zár alatt maradnak, az Európában tartott, mintegy 210 milliárd eurós orosz állami vagyon ugyanakkor folyamatosan kamatbevételeket termel. A zárolás kezdete óta ezek az eszközök már összesen nyolcmilliárd eurónyi hozamot hoztak. A tagállamok döntése értelmében ez a felhalmozódott nyereség nem Oroszországot illeti, hanem Ukrajna megsegítésére fordítják - tudósított az ATV.

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Az Európai Bizottság lépése szervesen illeszkedik abba az elfogadott jogi keretbe, amely a zárolt vagyon nyereségét Ukrajna jelenlegi, valamint 2026-os és 2027-es finanszírozási szükségleteinek fedezésére irányítja. A támogatás elsődleges célja az ország gazdasági ellenálló képességének megerősítése és az orosz agresszióval szembeni védekezés biztosítása.

Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke az újabb folyósítás kapcsán megerősítette azt az uniós álláspontot, miszerint Oroszországnak kell viselnie az általa okozott pusztítás költségeit. A zárolt orosz vagyonból származó bevételek átirányítása pedig gyakorlati garanciát jelent arra, hogy ez meg is valósuljon.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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