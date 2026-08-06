Rendkívüli döntés az Unióban: elképesztő milliárdokat utaltak ki a zárolt orosz vagyonból

Újabb, 1,4 milliárd eurós támogatást juttatott el Ukrajnának az Európai Unió az európai bankokban zárolt orosz vagyon hozamából. Az augusztus 3-án folyósított összeg már az ötödik olyan átutalás, amellyel a háborúban álló ország finanszírozását segítik.

Az uniós szankciók keretében zárolt orosz jegybanki eszközök maguk továbbra is zár alatt maradnak, az Európában tartott, mintegy 210 milliárd eurós orosz állami vagyon ugyanakkor folyamatosan kamatbevételeket termel. A zárolás kezdete óta ezek az eszközök már összesen nyolcmilliárd eurónyi hozamot hoztak. A tagállamok döntése értelmében ez a felhalmozódott nyereség nem Oroszországot illeti, hanem Ukrajna megsegítésére fordítják - tudósított az ATV.

Az Európai Bizottság lépése szervesen illeszkedik abba az elfogadott jogi keretbe, amely a zárolt vagyon nyereségét Ukrajna jelenlegi, valamint 2026-os és 2027-es finanszírozási szükségleteinek fedezésére irányítja. A támogatás elsődleges célja az ország gazdasági ellenálló képességének megerősítése és az orosz agresszióval szembeni védekezés biztosítása.

Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke az újabb folyósítás kapcsán megerősítette azt az uniós álláspontot, miszerint Oroszországnak kell viselnie az általa okozott pusztítás költségeit. A zárolt orosz vagyonból származó bevételek átirányítása pedig gyakorlati garanciát jelent arra, hogy ez meg is valósuljon.