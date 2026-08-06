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Budapest, 2026. július 16.Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés magyarságpolitikai bizottságának ülésén az Országházban 2026. július 16-án.
Gazdaság

Rendkívüli bejelentés a Duna vészjósló vízállásáról: eldőlt, kap-e elég vizet Magyarország

Pénzcentrum
2026. augusztus 6. 08:50

Orbán Anita külügyminiszter friss Facebook‑posztjában arról számolt be, hogy Tomáš Taraba szlovák miniszterelnök‑helyettes ígéretet tett: Szlovákia mindent megtesz azért, hogy a lehető legnagyobb és legegyenletesebb vízhozam érkezzen a Dunán Magyarországra, még a saját vízhiányuk ellenére is.

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Orbán Anita a Facebookon közölte, hogy a Juraj Blanárral folytatott egyeztetések után telefonon beszélt Tomáš Tarabával, Szlovákia miniszterelnök‑helyettesével és környezetvédelmi miniszterével. A magyar fél azt kérte, hogy a szlovák szakemberek segítsenek abban, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán, és a vízhozam a lehető legegyenletesebb legyen. Taraba ígéretet tett, hogy mindent megtesz ennek érdekében, noha Szlovákiában is jelentős vízhiány alakult ki.

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Orbán Anita hangsúlyozta: Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó 400 m³/s vízmennyiséget, és ismételten cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a szomszédos országok felelősek lennének a Duna alacsony vízállásáért. A szlovák fél azt is jelezte, hogy ha náluk hamarabb érkezik csapadék, készek az abból származó többletvíz egy részét elsőbbséggel Magyarország rendelkezésére bocsátani.

Címlapkép: MTI/Soós Lajos
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