Magyar Péter friss Facebook‑posztja szerint már kilenc centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától.
Rendkívüli bejelentés a Duna vészjósló vízállásáról: eldőlt, kap-e elég vizet Magyarország
Orbán Anita külügyminiszter friss Facebook‑posztjában arról számolt be, hogy Tomáš Taraba szlovák miniszterelnök‑helyettes ígéretet tett: Szlovákia mindent megtesz azért, hogy a lehető legnagyobb és legegyenletesebb vízhozam érkezzen a Dunán Magyarországra, még a saját vízhiányuk ellenére is.
Orbán Anita a Facebookon közölte, hogy a Juraj Blanárral folytatott egyeztetések után telefonon beszélt Tomáš Tarabával, Szlovákia miniszterelnök‑helyettesével és környezetvédelmi miniszterével. A magyar fél azt kérte, hogy a szlovák szakemberek segítsenek abban, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán, és a vízhozam a lehető legegyenletesebb legyen. Taraba ígéretet tett, hogy mindent megtesz ennek érdekében, noha Szlovákiában is jelentős vízhiány alakult ki.
Orbán Anita hangsúlyozta: Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó 400 m³/s vízmennyiséget, és ismételten cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a szomszédos országok felelősek lennének a Duna alacsony vízállásáért. A szlovák fél azt is jelezte, hogy ha náluk hamarabb érkezik csapadék, készek az abból származó többletvíz egy részét elsőbbséggel Magyarország rendelkezésére bocsátani.
Címlapkép: MTI/Soós Lajos
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