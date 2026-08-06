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Sport

Újabb magyar válogatott szerződött Athénba: Vitális Milán is aláírt

Pénzcentrum
2026. augusztus 6. 11:40

Vitális Milán a győriek húzóembere volt az előző szezonban, most pedig Varga Barnabás mellett bizonyíthat Görögországban.

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A magyar válogatott középpályása, Vitális Milán a görög bajnoki címvédő AEK Athén csapatában folytatja pályafutását. A 24 éves labdarúgó 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá új klubjával, ahol a szintén magyar válogatott Varga Barnabás csapattársa lesz.

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A győri nevelésű játékos egy dunaszerdahelyi kitérőt követően tavaly tért vissza az ETO-hoz. Az előző idényben kulcsszerepet vállalt a Győr történetének ötödik bajnoki címének megszerzésében, kiemelkedő teljesítményét pedig az NB I legjobb játékosának járó díjjal is elismerték. Remek formájának köszönhetően a nemzeti csapatba is meghívót kapott, azóta nyolc alkalommal ölthette magára a címeres mezt.

Az athéni együttesnél nem ő lesz az egyetlen magyar légiós, hiszen Varga Barnabás már a télen a sárga-feketékhez szerződött a Ferencvárostól. Az AEK augusztus 22-én az Iraklisz ellen kezdi meg szereplését a görög bajnokságban, míg a Bajnokok Ligája főtáblájára jutásért a bolgár Levszki Szófia vagy a kazah Kajrat Almati lesz az ellenfele a selejtező utolsó fordulójában.

Görögország
AEK Athens
Piaci érték: 86M €
Edző: Marko Nikolic
Bajnokság: Greek Super League
Jelenlegi helyezés: #1
Greek Super League helyezése
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Adatlap létrehozva: 2026.08.06.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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