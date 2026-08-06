Újabb magyar válogatott szerződött Athénba: Vitális Milán is aláírt

Vitális Milán a győriek húzóembere volt az előző szezonban, most pedig Varga Barnabás mellett bizonyíthat Görögországban.

A magyar válogatott középpályása, Vitális Milán a görög bajnoki címvédő AEK Athén csapatában folytatja pályafutását. A 24 éves labdarúgó 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá új klubjával, ahol a szintén magyar válogatott Varga Barnabás csapattársa lesz.

A győri nevelésű játékos egy dunaszerdahelyi kitérőt követően tavaly tért vissza az ETO-hoz. Az előző idényben kulcsszerepet vállalt a Győr történetének ötödik bajnoki címének megszerzésében, kiemelkedő teljesítményét pedig az NB I legjobb játékosának járó díjjal is elismerték. Remek formájának köszönhetően a nemzeti csapatba is meghívót kapott, azóta nyolc alkalommal ölthette magára a címeres mezt.

Az athéni együttesnél nem ő lesz az egyetlen magyar légiós, hiszen Varga Barnabás már a télen a sárga-feketékhez szerződött a Ferencvárostól. Az AEK augusztus 22-én az Iraklisz ellen kezdi meg szereplését a görög bajnokságban, míg a Bajnokok Ligája főtáblájára jutásért a bolgár Levszki Szófia vagy a kazah Kajrat Almati lesz az ellenfele a selejtező utolsó fordulójában.