Elképesztő régészeti kincsre bukkant egy önkormányzati dolgozó: több ezer éves lelet került elő

Egy Izraelben eddig ismeretlen típusú, 2500 éves ciprusi érmét talált valaki a tengerparton, amely új információkkal szolgálhat a perzsa kori földközi-tengeri kereskedelemről - tudósított a Times of Israel.

Avi Csaprak, az izraeli Asdód strandüzemeltetési részlegének helyettes vezetője körülbelül egy hónapja bukkant a leletre, miközben a strandolók által elveszített ékszereket kereste a parton. Korábbi tapasztalatai alapján felismerte az érme jelentőségét, és a törvényi előírásoknak megfelelően azonnal átadta azt az Izraeli Régészeti Hatóságnak (IAA).

A szakértők az érmét rendkívül ritka, ezüstözött szikloszként azonosították, amelyet az i. e. 5. század közepén vertek az ókori Szalamisz városában, Ciprus keleti partján, amikor a sziget perzsa uralom alatt állt. A nagyjából 11 grammos pénzérme első ránézésre tömör ezüstnek tűnt, valójában azonban ezüsttel bevont alapfémből készült. Ez a gyakorlat a korszak ciprusi pénzverésében az ezüsthiány miatt terjedt el, ahogy azt Yaniv David Levy, az IAA éremtárának kutatója és kurátora elmondta.

Egy teljes érme felbukkanása a partvidékről minden szempontból szokatlan és különleges történelmi jelentőségű. Ez az első ismert ilyen típusú lelet Izraelben

– hangsúlyozta Levy.

Az érme egyik oldalán egy balra néző, fekvő kos látható, a hátoldalán pedig egy mélyített négyzetbe foglalt kosfej, egy babérág és három, az ókori ciprusi szótagíráshoz tartozó jel szerepel. A perzsa kori nagy ezüstérmék ritkán kerülnek elő régészeti ásatásokon, mivel a helyi kereskedelemben gyakran kisebb darabokra vágták azokat. A hiánytalan példányok különösen ritkák, és a korábbi hasonló leletek jellemzően szárazföldi lelőhelyekről származtak, nem pedig Izrael földközi-tengeri partvidékéről.

Evangelíni Marku, az athéni Nemzeti Hellén Kutatási Alapítvány ókori ciprusi numizmatikai szakértője kiemelte, hogy bár a szalamiszi érmék széles körben forogtak a keleti Mediterráneumban, a jól dokumentált lelőhelyű darabok kifejezetten ritkák. "Ez az érme jelentős információkat nyújthat a Ciprus és Izrael területe közötti kereskedelmi kapcsolatokról, valamint a korabeli mozgásokról" – tette hozzá a kutató.

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Csaprak elismerő oklevelet kapott az IAA-tól a lelet bejelentéséért.

Számomra egyértelmű volt, hogy az érme közös örökségünk része, ezért azonnal átadtam a hatóságnak

– nyilatkozta.