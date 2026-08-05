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Újabb komoly csapás érte Kijevet az éjszaka, közben atomhatalom telepít rakétaegységet Oroszországba
Oroszország szerdán súlyos ballisztikusrakéta-csapást mért Kijevre és a főváros környékére, a támadásban legalább 17 ember életét vesztette, több mint 40-en megsérültek, miközben jelentős civil logisztikai létesítmények is megsemmisültek. Ezzel egy időben nyilvánosságra került, hogy egy észak-koreai rakétaegység települ Nyugat-Oroszországba, amely a jövőben akár 120 ballisztikus rakétával is támadhatja Ukrajnát - tudósított a Reuters.
Az éjszakai csapásmérés során 24 ballisztikus rakétát és négy Cirkon típusú cirkálórakétát lőttek ki az ukrán fővárosra, valamint annak agglomerációjára. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint a bevetett 115 drón közel 90 százalékát sikerült megsemmisíteniük, ám a ballisztikus rakéták közül egyetlen egyet sem tudtak elfogni. A támadások elsősorban raktárakat, infrastrukturális létesítményeket és egy vasútállomást értek. Ukrajna legnagyobb barkácslánca, az Epicentr percek alatt veszítette el két logisztikai központját és egy gyárát, míg a Rozetka online kereskedelmi vállalat társalapítója arról számolt be, hogy tehetetlenül nézte végig egész életműve lángba borulását.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismételten a légvédelmi rakéták hiányára hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a megfelelő ballisztikusrakéta-elhárító rendszerek megmenthették volna az áldozatok életét. Ukrajna hónapok óta kritikus hiánnyal küzd az amerikai Patriot rendszerekhez használható elfogórakétákból, márpedig jelenleg ez az egyetlen olyan fegyver az ukrán arzenálban, amely képes az oroszok által kilőtt ballisztikus rakéták megsemmisítésére. Washington mindenesetre folytatja a tárgyalásokat arról, hogy Ukrajna helyben gyárthassa a Patriot rakétákat, még annak ellenére is, hogy Donald Trump elnök korábban kétségbe vonta egy ilyen megállapodás indokoltságát.
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint hét Kijev környéki logisztikai központ ellen hajtottak végre csapást, állításuk szerint ugyanis ezekben kettős felhasználású termékeket és drónalkatrészeket tároltak. Ukrajna válaszcsapásaként a Wildberries orosz kiskereskedelmi webáruház egyik logisztikai központját érte találat, ami már a sokadik hasonló akció volt az elmúlt időszakban.
Eközben az ukrán katonai hírszerzés információi szerint egy körülbelül 90 fős észak-koreai rakétaegység települ a Voronyezsi területre, az orosz 112. rakétadandár alárendeltségébe. Andrij Csernják, a hírszerzés tisztségviselője elmondta, hogy Phenjan már átadott egy 40 darab KN-23 és KN-24 típusú rakétából álló szállítmányt, a teljes kontingens – amely várhatóan 120 rakétát és hat indítóállványt foglal majd magában – részleteit pedig a következő hónapban véglegesítik magas szintű tárgyalásokon. Ez lenne az első alkalom, hogy egy önálló észak-koreai rakétaegység állomásozik Oroszország területén azzal a kifejezett céllal, hogy csapásokat mérjen ukrán célpontokra.
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Az észak-koreai KN-23 és KN-24 típusú rakéták ugyan nagyobb hatótávolsággal és robbanófejjel bírnak, mint az orosz Iszkander rendszerek, azonban lényegesen pontatlanabbak, és ukrán források szerint gyakran szednek súlyos áldozatokat a polgári lakosság körében. Múlt héten egy ilyen észak-koreai rakéta döntött le egy lakóházat a közép-ukrajnai Radusne településen, ahol egy család legalább öt tagja vesztette életét. Csernják kiemelte, hogy 2023 vége és 2025 augusztusa között Phenjan összesen 150 ilyen rakétát adott át Oroszországnak, a legutóbbi szállítmány pedig a múlt heti, csaknem egyéves kihagyás utáni első észak-koreai rakétatámadáshoz biztosította a lőszert.
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