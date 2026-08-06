2026. augusztus 6. csütörtök Berta, Bettina
41 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az MVM Paksi Atomerőmű Dunaszentbenedekről fotózva, előtérben a Duna 2026. július 31-én. A paksi atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének közel felén, 960 megawatton (MW) üzemel a Duna vízállásának alacsony szintje miatt.
Gazdaság

Hiába a spórolás, komoly árat fizetünk az esti órákban: ennyit bukik az ország a paksi leállás miatt

Pénzcentrum
2026. augusztus 6. 09:47

A paksi atomerőmű kiesése miatt Magyarország napi áramimport-számlája a korábbi 0,6 milliárd forintról mintegy 4 milliárd forintra ugrott, ami az elmúlt napokban összesen nagyjából 25 milliárd forintos többletterhet jelentett. Bár a fogyasztás önkéntes visszafogása javította az ellátásbiztonságot, az ország a legdrágább esti és éjszakai órákban így is jelentős importra kényszerült. Nemzetgazdasági szinten a veszteség egyelőre kezelhető, ám a helyzet rávilágít a hazai áramellátás jelenlegi sebezhetőségére - közölte a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Normál esetben a hazai áramimport nem csupán a hiány pótlását szolgálja. Az európai piacok összekapcsoltsága miatt a villamos energia a költségalapú logika szerint áramlik, vagyis sokszor egyszerűen azért importálunk, mert a külföldi energia olcsóbb, mint a legdrágábban termelő hazai gázerőművek beindítása. A 2026 nyarán kialakult helyzetben azonban ez a logika a visszájára fordult. Most nem egy drága hazai forrást váltunk ki olcsóbb importtal, hanem az egyik legolcsóbb hazai termelőt, Paksot kell kényszerűségből sokkal drágább külföldi árammal pótolni. A helyzetet tovább nehezíti, hogy az ellátásbiztonság és a megfelelő tartalékok fenntartása érdekében a rendszerirányítónak sokszor a drágább, de garantált beszerzési forrásokat kell választania.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A költségek emelkedése drasztikus. Míg július 25-én, a zavartalan paksi termelés mellett a napi importszámla még 0,6 milliárd forint körül mozgott, augusztus elejére ez az összeg a többszörösére nőtt. Augusztus 4-én a behozott áram átlagára már jóval meghaladta a tőzsdei átlagárat. Ennek oka a hazai energiarendszer szerkezetében keresendő. Napközben a hatalmas napelemes kapacitás miatt Magyarország bőségesen, sőt sokszor kifejezetten nyomott áron exportál villamos energiát. Amint azonban lemegy a nap, a hazai termelés visszaesik, és az ország azonnal jelentős behozatalra szorul. Ennek egyenes következménye, hogy a napi majdnem 4 milliárd forintos importköltség több mint 80 százaléka az esti és az éjszakai órákban halmozódik fel.

Kapcsolódó cikkeink:

Felmerül a kérdés, hogy volt-e egyáltalán értelme az önkéntes lakossági és ipari fogyasztáscsökkentésnek. Az adatok alapján az elmúlt szűk két hétben nagyjából 1,2–1,5 milliárd forintot sikerült ezzel megtakarítani. Bár ez a teljes importszámlához képest nem tűnik kiugró összegnek, a rendszerstabilitás szempontjából kritikus jelentőségű volt. Ráadásul a takarékosságnak van egy közvetett haszna is, hiszen a csökkenő kereslet némileg lefelé nyomja az áram piaci árát is.

Bár a napi szinten jelentkező, milliárdos nagyságrendű veszteség az energiaszektorban komoly tétel, makrogazdasági szempontból egyelőre nem ad okot a pánikra. A július vége és augusztus eleje között felhalmozott 25 milliárd forintos többletköltség a teljes éves hazai GDP-hez képest elenyésző, így még egy tartósabb leállás is csupán a GDP töredékét tenné ki. Ugyanakkor fontos látni, hogy a valódi, mélyebb gazdasági károkat nem maga a magasabb áramszámla jelenti, hanem az, ha az energiahiány miatt az ipari szereplők kénytelenek visszafogni vagy leállítani a termelésüket.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Percről-percre cikkében egész nap követjük a vízállást és mindent, ami az energiakrízissel, aszállyal kapcsolatos:

Nem csökken tovább a Duna vízszintje, fordulópont jöhet a vízhelyzetben
EZ IS ÉRDEKELHET
Nem csökken tovább a Duna vízszintje, fordulópont jöhet a vízhelyzetben
Paksnál továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízszintje, a folyó –131 centiméteren áll.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
#energia #áram #napelem #gazdaság #paks #import #villamosenergia #atomerőmű #paksi atomerőmű #energiaárak #energiaellátás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:12
10:02
09:47
09:29
09:14
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. augusztus 5. 16:30
Jelentett az OTP: mit üzennek a friss számok a részvényeseknek?  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
Holdblog  |  2026. augusztus 6. 09:47
Kevesebb alkoholt iszunk, mint a régió, a következmények terén viszont az élbolyban vagyunk
Lehet, hogy nem azok isznak a legtöbbet, akikről a statisztikák ezt állítják - és az sem biztos, hog...
Bankmonitor  |  2026. augusztus 6. 07:56
Ezek a legolcsóbb lakáshitelek augusztusban
Jelenleg az Otthon Start uralja a lakáshitelpiacot. Nyáron a lakáshitelpiac 70%-a Otthon Start. Éppe...
MEDIA1  |  2026. augusztus 5. 20:35
Panyi Szabolcs kapja a CPJ nemzetközi sajtószabadság-díját
A Direkt36 volt oknyomozó újságíróját a világ hat országából kiválasztott újságírókkal együtt tüntet...
Kasza Elliott-tal  |  2026. augusztus 1. 17:04
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 6.
50 forintos palackgyűjtésből élnek túl egyre többen: tényleg a visszaváltási rendszer megszüntetése lenne a megoldás?
2026. augusztus 5.
Így mehetsz hónapokra is szabadságra anélkül, hogy rámenne az állásod: új munkahelyi fogás ütötte fel a fejét Magyarországon
2026. augusztus 6.
Készül a válságforgatókönyv a magyar munkahelyeken: erre kötelezhetik a dolgozókat, ha elhúzódik a hőség
2026. augusztus 5.
Működik a legális hiteltrükk: így jutnak most milliókhoz olcsóbban az élelmes magyarok
2026. augusztus 5.
Csendes gyilkos szedi áldozatait Magyarországon: alig három uniós országban rosszabb a helyzet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 6. csütörtök
Berta, Bettina
32. hét
Augusztus 6.
A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Nagy fordulat az energiaválságban: három nap után újraindult az egyik legfontosabb magyar erőmű
2
5 napja
Azonnali felhívást intézett a magyarokhoz az E.ON: ezt kérik minden háztartástól a brutális hőségben
3
1 napja
Veszélyben a 13. és 14. havi nyugdíj? Fájdalmas szigorítást javasolnak a szakértők, itt a feketeleves
4
5 napja
Új rendeletet hozott a Tisza Kormány: jöhetnek az azonnali áramlekapcsolások
5
6 napja
Ismét nagyot változott a forint árfolyama, így áll most a főbb devizákkal szemben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Indexálás
A szerződésben rögzített értékkövetési módszer, amelynek alapján a biztosítási díj vagy a biztosítási összeg meghatározott mértékkel automatikusan, a szerződés módosítása nélkül változik. Mértéke általában az inflációtól, vagy egyéb hivatalos mutatóktól függ. Biztosítások esetén a biztosítási összeget az átlagos árszínvonal változásának megfelelően megnöveli a társaság. Ezzel elkerülhető, hogy a bekövetkezett kárt csak részben térítse meg a társaság. Egyes indexálásokkor a biztosítási díj is változik. Még ha indexálás meg is történik évente, akkor is érdemes felülvizsgálni a szerződésünket és bejelenteni a vagyonunk árszínvonalat meghaladó változását, ilyen lehet egy új nagy értékű elektronikai eszköz beszerzése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 6. 10:02
Készül a válságforgatókönyv a magyar munkahelyeken: erre kötelezhetik a dolgozókat, ha elhúzódik a hőség
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 6. 08:44
Nem csökken tovább a Duna vízszintje, fordulópont jöhet a vízhelyzetben
Agrárszektor  |  2026. augusztus 6. 09:03
Súlyos figyelmeztetést adtak ki: katasztrófa fenyegeti az alapélelmiszereket