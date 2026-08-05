A becsapódás ritka lehetőséget kínál a kutatóknak arra, hogy megfigyeljék egy ismert mesterséges objektum holdi ütközésének következményeit.
Kész, ennyi volt: szinte teljesen felélte precíziós rakéta-készletét az amerikai hadsereg
Az Egyesült Államok hadserege az Irán ellen öt hónapja húzódó háborúban szinte teljes egészében felélte a nagy hatótávolságú precíziós rakétáinak globális készletét – derül ki a Reutersnek név nélkül nyilatkozó források beszámolóiból. A kialakult helyzet komoly aggodalmakat vet fel az amerikai haderő más válsághelyzetekben nyújtandó reakcióképességével kapcsolatban is.
A lap három, a részleteket ismerő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy az amerikai szárazföldi erők gyakorlatilag az összes ATACMS (Army Tactical Missile System) és PrSM (Precision Strike Missile) típusú rakétájukat elhasználták. Ezek a darabonként egymillió dollárnál is drágább fegyverek az amerikai hadsereg arzenáljának kulcselemei, amelyek biztonságos távolságból teszik lehetővé a célpontok elleni pontos csapásmérést. Emellett az Egyesült Államok a Tomahawk cirkálórakétái globális készletének is csaknem a felét ellőtte a háború kezdete óta.
A készletek drámai apadása azt jelenti, hogy ha Donald Trump elnök újabb nagyszabású támadást indítana Irán ellen, nagyobb mértékben kellene támaszkodnia a kockázatosabb, pilóták által végrehajtott bombázóbevetésekre. Szakértők szerint a nagy hatótávolságú precíziós rakéták különösen értékesek lennének egy erős légvédelemmel rendelkező ellenféllel – például Kínával – vívott konfliktusban.
A védelmi jellegű fegyverek készletei szintén jelentősen megcsappantak. A washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) múlt heti jelentése szerint február és július között a Patriot légvédelmi rakéták mintegy 65 százalékát használták fel, míg a THAAD rakétavédelmi rendszer elfogórakéta-készlete legalább 38 százalékkal csökkent a háború kirobbanásához képest. A lap forrásai szerint ezek a becslések teljes mértékben összhangban vannak a belső amerikai adatokkal.
A készletadatok az elmúlt héten feszült vitákat váltottak ki a Trump-kormányzaton belül, mivel felmerült a kérdés, hogy meddig folytathatók még az iráni elleni csapások anélkül, hogy a készletek a más válsághelyzetekben szükséges szint alá csökkennének. Több sajtóorgánum is arról számolt be, hogy Trump részben katonai tanácsadóinak figyelmeztetései miatt döntött úgy, hogy egyelőre nem indít újabb nagyszabású offenzívát Irán ellen, bár egy amerikai tisztségviselő ezt cáfolta, állítva, hogy az öböl menti államok nyomása játszotta a fő szerepet a döntésben.
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Trump a Fehér Ház közleményében mindenesetre azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok messze több lőszerrel rendelkezik, mint bárki más a világon, a védelmi ipari vállalatok pedig soha nem látott ütemben termelnek. A Lockheed Martin és a Raytheon – utóbbi a Pentagonnal kötött többéves szerződés keretében növeli a Tomahawk rakéták gyártását – nem reagált a megkeresésekre. Elemzők ugyanakkor figyelmeztetnek arra, hogy bár több fegyvertípus gyártása valóban rekordszinten zajlik, egy elhúzódó háború óriási lőszerigényét ez nem biztos, hogy fedezni tudja.
Erre figyelmeztetett a Német Gazdasági Intézet (IW) a Bild keddi beszámolója szerint.
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