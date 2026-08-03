Donald Trump az utolsó pillanatban elhalasztotta az Irán elleni tervezett katonai csapást, az olajárak meredeken esni kezdtek.
Kitálaltak az irániak Trump nagy bejelentése után: kiderült a titkos tárgyalások igazsága
Irán cáfolta, hogy tárgyalásokat folytatna az Egyesült Államokkal a február óta tartó fegyveres konfliktus rendezéséről, miközben Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy hétfőn újabb egyeztetések kezdődnek. Teherán közlése szerint kizárólag Ománnal tárgyal a Hormuzi-szoros hajózási útvonalairól - írta az euronews.
"Jelenleg nem tárgyalunk az Egyesült Államokkal. Ománnal folytatunk egyeztetéseket a Hormuzi-szoroson való áthaladás biztosításáról" – jelentette ki Eszmáíl Bágáí iráni külügyi szóvivő a hétfői sajtótájékoztatón. Ez élesen ellentmond Trump vasárnapi nyilatkozatának, amelyben az elnök azt közölte, hogy hétfő délután tárgyalások kezdődnek Iránnal a szoros helyzetéről és az ország nukleáris leszereléséről.
Az Egyesült Államok és Irán február 28. óta áll háborúban egymással, amikor az USA és Izrael meglepetésszerű csapásokat mért iráni célpontokra. A hatodik hónapjába lépő konfliktust szakaszos diplomáciai erőfeszítések tarkították, amelyek időnként viszonylagos nyugalmat hoztak, ám a múlt hónapban újraindultak a hadműveletek. Trump "igen kemény" csapásokkal fenyegetett, amelyeket állítása szerint "a második világháború óta a legnagyobb támadásnak" szánt, végül azonban szombaton visszavonulót fújt, mondván, egy megállapodás "körvonalai" már kirajzolódnak.
Az iráni média cáfolta, hogy Teherán kérte volna Trumpot a csapások elhalasztására, ahogyan azt az elnök állította. Haszan Gasgávi iráni parlamenti képviselő, a nemzetbiztonsági bizottság szóvivője ugyanakkor elismerte, hogy közvetítők próbálják újraéleszteni a júniusban kötött amerikai–iráni egyetértési megállapodást, amely nem végleges békeegyezményként, hanem az átfogó rendezéshez vezető lépcsőfokként született meg.
A konfliktus egyik legfőbb tétje a Hormuzi-szoros ellenőrzése, amely a globális energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú tengeri útvonal. A háború előtt a szoros minden hajó számára szabadon hajózható volt, Irán azonban lezárta azt, és azóta is ragaszkodik az ellenőrzéshez, valamint díjat szed az áthaladásért, amit Washington elutasít. A vita a múlt havi harcok kiújulásához vezetett, miután Teherán csak az iráni partok mentén húzódó északi útvonalat engedélyezte. Vasárnap egy tartályhajó közelében robbanást jelentettek a szorosban, ami jól jelzi a térség sérülékenységét.
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Bágáí az iráni állami televíziónak nyilatkozva közölte, hogy Ománnal – amely a szoros túloldalán fekszik – közel állnak a megállapodáshoz egy új, kompromisszumos útvonalról, amely "sem az északi, sem a déli útvonal, hanem mindkét fél szuverén jogait és nemzetbiztonsági érdekeit tiszteletben tartó megoldás". Az olajpiac azonnal reagált a fejleményekre, a hétfő reggeli ázsiai kereskedés nyitásakor a WTI nyersolaj ára 4,7 százalékkal esett, hordónként 80,72 dollárra.
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