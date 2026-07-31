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Világ

Brüsszel is megszólalt Paks ügyében: rendkívüli lépésre készül az Európai Bizottság

Pénzcentrum/MTI
2026. július 31. 17:33

Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni a paksi atomerőmű leállása miatt. A brüsszeli testület szerint folyamatosan figyelik a magyar és a román villamosenergia-rendszer helyzetét. Egyelőre ugyanakkor nem látnak azonnali energiabiztonsági problémát.

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Az Európai Bizottság kész arra, hogy összehívja az úgynevezett villamosenergia-koordinációs csoport rendkívüli ülését a paksi atomerőmű leállítása miatt - közölte az Euronews uniós hírcsatorna kérdésére Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője pénteken.

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A brüsszeli testület szorosan figyelemmel kíséri az elektromos áram ellátásának helyzetét Romániában és Magyarországon, jelenleg azonban nincsenek azonnali energiabiztonsági gondok - jelentette ki az uniós szóvivő.

A Paksi Atomerőmű teljesítményét a Duna rekordalacsony vízállása miatt fokozatosan kellett visszafogni. Magyar Péter miniszterelnök korábban arra is figyelmeztetett, hogy a folyó további apadása esetén az erőmű teljes leállítására is szükség lehet.
Címlapkép: Getty Images
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