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Világ

Nem várt csapás kapujában a gazdaság: újabb kemény szigorításra készül a jegybank

Pénzcentrum
2026. augusztus 3. 15:14

Az amerikai jegybank kész ismét szigorítani a monetáris politikán, ha az infláció nem tér vissza a 2 százalékos célhoz. John Williams, a New York-i Federal Reserve Bank elnöke a Reutersnek adott interjúban azt mondta, továbbra is arra számít, hogy az év második felében lassul az árnövekedés, ugyanakkor a Fed szükség esetén újabb kamatemeléssel reagál. A jegybankár szerint a jelenlegi kamatszint megfelelő, de a döntéshozók készek beavatkozni, ha az inflációs folyamatok ezt indokolják.

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Williams szerint kedvező forgatókönyv esetén az energiaárak és a vámok okozta inflációs nyomás fokozatosan enyhülhet, miközben a korábban megfigyelt dezinflációs folyamatok ismét erősödhetnek. Személyes várakozása szerint az infláció az idei év második felében mérséklődik, majd 2027-ben tovább csökkenhet.

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A jegybankár kiemelte, hogy a Fed elsősorban a maginfláció alakulását figyeli a következő hónapokban. A cél továbbra is az, hogy az infláció tartósan visszatérjen a 2 százalékos célértékhez 2028-ra. Williams ugyanakkor egyértelművé tette, hogy ha a gazdaság nem ezen a pályán halad, a Fed készen áll újabb kamatemelésre.

„Ha a gazdaság nem olyan pályán van, amely az inflációt 2 százalékra csökkentené, akkor mindenképpen helyénvaló cselekedni annak érdekében, hogy valóban elérjük ezt a célt” - fogalmazott.

Változatlanul hagyták a kamatokat

A Federal Reserve múlt heti kamatdöntő ülésén 3,50 és 3,75 százalék között hagyta az irányadó kamatsávot. Williams teljes mértékben támogatta ezt a döntést, és úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi monetáris politika megfelelő helyzetben van az infláció letöréséhez.

Az infláció ugyanakkor továbbra is jóval a jegybank célja felett jár. A Fed által kiemelten figyelt inflációs mutató júniusban éves alapon 3,7 százalék volt. Az árnyomást továbbra is növelik az ellátási zavarok, a közel-keleti konfliktus hatásai, Donald Trump vámintézkedései, valamint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó jelentős vállalati beruházások.

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A múlt heti kamatdöntő ülésen három jegybanki döntéshozó is ellenezte a kamatok változatlanul hagyását. Beth Hammack, a clevelandi Fed elnöke szerint az infláció már több mint öt éve meghaladja a 2 százalékos célt, ezért nem biztos, hogy külső beavatkozás nélkül visszatér a kívánt szintre.

A pénzügyi piacokon is erősödtek a kamatemelési várakozások. A hosszú lejáratú amerikai állampapírhozamok emelkedtek, a határidős piacok pedig egyre nagyobb esélyt adnak annak, hogy a Fed még az év vége előtt ismét kamatot emel.

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A közel-keleti konfliktus továbbra is kockázat

Williams szerint jelenleg jelentős a bizonytalanság, különösen a közel-keleti helyzet miatt. Úgy véli azonban, hogy ha a konfliktus enyhül és a tengeri szállítás normalizálódik, az energiaárak viszonylag gyorsan mérséklődhetnek.

A jegybankár hangsúlyozta, hogy alapeseti forgatókönyve szerint a közel-keleti konfliktus nem okoz tartós inflációs nyomást sem az idei év második felében, sem 2027-ben, ugyanakkor a kilátások gyorsan változhatnak.

Az AI miatt nem aggódik a Fed

A Reutersnek adott interjúban Williams a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetési hullámról is beszélt. Szerinte természetes, hogy egy gyorsan fejlődő technológiai ágazatban jelentős árfolyam-ingadozások alakulnak ki.

Úgy látja, a jelenlegi helyzet nem hasonlítható a 2008-as pénzügyi válság előtti időszakhoz, mivel az AI-szektor vezető vállalatai erős bevételi háttérrel rendelkeznek, ezért jelenleg nem tart attól, hogy a magas vállalati eladósodottság pénzügyi stabilitási kockázatot jelentene.
Címlapkép: Getty Images
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