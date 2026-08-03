Kiszivárgott a titkos katonai alku részlete: olyasmiért cserébe adnak vadászgépeket Ukrajnának, amire senki sem számított

Lengyelország heteken belül dönthet a még megmaradt MiG-29-es vadászgépeinek Ukrajnának történő átadásáról. Cserébe a harctéren már bizonyított ukrán dróntechnológiát és hadiipari know-how-t kapna Varsó, így a formálódó megállapodás mindkét fél számára azonnali és jelentős katonai előnyöket biztosítana - írta meg az Army Recognition.

A varsói vezetés jelenleg fokozatosan modernizálja légierejét, a szovjet korszakból származó flottát ugyanis modern F-35A és FA-50-es típusokra cserélik, így a régi MiG-29-esek egyre inkább veszítenek hadműveleti értékükből. Ezzel szemben Kijev számára ezek a gépek létfontosságúak. Mivel az ukrán légierő már rutinosan üzemelteti a típust, az átvett vadászrepülőket külön átképzés és új logisztikai háttér kiépítése nélkül, azonnal be tudnák vetni, ráadásul a nyugati precíziós fegyverek integrációját is sikeresen megoldották már rajtuk.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka lengyel védelmi miniszterhelyettes július 31-én megerősítette, hogy Kijev már benyújtotta konkrét ajánlatát, amely pontosan rögzíti a gépekért cserébe felkínált technológiákat. A javaslatot a lengyel védelmi tárca jelenleg is elemzi, a végső döntést pedig Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter hozza meg a következő hetekben.

Bár a felek a konkrét rendszereket egyelőre titokban tartják, a lengyel tárcavezető korábbi nyilatkozatai arra utalnak, hogy a megállapodás nem kész drónok leszállításáról, hanem sokkal inkább technológiaátadásról, közös hadiipari együttműködésről és az ukrán harctéri tapasztalatok megosztásáról szólna.

A repülőgépek és a dróntechnológia cseréje már régóta napirenden van a két ország között. A folyamat korábban azért akadt el, mert a lengyel-ukrán diplomáciai viszony hűvösebbé válásával Kijev lelassította az információátadást, amire válaszul Varsó is befagyasztotta a vadászgépek átadásáról szóló tárgyalásokat. Ennek a holtpontnak vethet véget a most vizsgált új ukrán javaslat.