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Rendkívüli hírek jöttek a forintról: hatalmasat fordult a devizapiac az év elejéhez képest
Alig változott a forint árfolyama kedd reggelre a főbb devizákkal szemben a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Reggel hét órakor egy euróért 364,11 forintot kellett adni, míg hétfő este hat órakor még 364,16 forinton jegyezték a közös európai fizetőeszközt. A dollár árfolyama 316,40 forintról 316,32 forintra csökkent, a svájci frank pedig 390,34 forintról 390,43 forintra emelkedett.
A keddi nyitás alapján tehát a forint lényegében változatlan szinten kezdte a napot, csak minimális elmozdulás volt megfigyelhető a három vezető devizával szemben.
Az év elejéhez képest ugyanakkor továbbra is erősebb a magyar fizetőeszköz. A forint 5,3 százalékkal erősödött az euróval, 3,4 százalékkal a dollárral és 5,5 százalékkal a svájci frankkal szemben. Ez azt jelenti, hogy a januári szintekhez képest kevesebb forintot kell fizetni a három meghatározó devizáért.
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