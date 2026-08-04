Olyan krízis közeleg, amire senki sincs felkészülve? Durva lépésre szánhatja el magát Putyin

36 százalékra zuhant Vlagyimir Putyin orosz elnök bizalmi indexe a független Levada Központ legújabb felmérése szerint. A katonai kudarcok és a gazdasági nehézségek okozta drasztikus népszerűségvesztés azért is ad okot az aggodalomra, mert az orosz vezető a múltban a hasonló belpolitikai mélypontokra rendre háborús eszkalációval reagált - jelentette a Portfolio.

Anton Bendarzsevszkij, a posztszovjet térség szakértője hívta fel a figyelmet az orosz hatóságok által "külföldi ügynöknek" minősített kutatóintézet friss adataira. A Levada Központ felmérései azért adnak a hivatalos méréseknél pontosabb képet a valós társadalmi hangulatról, mert nyílt végű kérdésekkel dolgoznak. A válaszadóknak maguknak kell megnevezniük azokat a politikusokat, akikben megbíznak, így nagyrészt kiszűrhető az, hogy a megkérdezettek félelemből vagy igazodási kényszerből adjanak pozitív választ. A kutatás rávilágított arra, hogy az orosz elnök korábbi 50 százalékos támogatottsága mostanra 36 százalékra olvadt.

A szakértő szerint a bizalomvesztés hátterében egyértelműen a háborús és gazdasági nehézségek állnak. Putyin népszerűségét rohamosan erodálják a sikeres ukrán mélységi csapások, az Oroszországban kialakult üzemanyaghiány, a kereskedelmi és logisztikai központok megsemmisülése, valamint a harctéri sikerek elmaradása.

A jelenlegi helyzet leginkább az elmúlt évtizedek politikai mintázatai miatt vészjósló. Putyin megítélése korábban is megélt már komoly hullámvölgyeket, hiszen 2005-ben a csecsen terrortámadások és a szociális rendszer átalakítása miatt 32 százalékra, a 2012-es visszatérését követő tüntetések keménykezű elfojtása után, 2013-ra pedig 30 százalékra esett a mutató. Egy újabb lejtmenet végén, 2020-ban mindössze 23 százalékon állt a bizalmi mutatója.

Anton Bendarzsevszkij rámutatott, hogy az orosz elnök a népszerűségének drasztikus bezuhanását eddig mindig konfliktusok kirobbantásával próbálta megállítani, méghozzá sikerrel. A 2013-as mélypontot a Krím 2014-es megszállása követte, a 2020-as mélypontra pedig az ukrán határ menti csapatösszevonások, majd Ukrajna 2022-es lerohanása volt a válasz. A történelmi tapasztalatok alapján a mostani népszerűségvesztés is egy újabb, még súlyosabb eszkaláció előjele lehet.

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Címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA