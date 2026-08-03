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Rengeteg helyen van gond az élelmiszerekkel: razziázik a Nébih - nem kegyelmeznek a bírságokkal

Pénzcentrum
2026. augusztus 3. 11:31

A nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés első szakaszának eredményei alapján a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelel az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a kormányhivatalok a június 22-től zajló akció során eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-ig folytatódik országszerte.

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A nyári szezon első heteiben a Nébih szakemberei egy Pest vármegyei jégkrém és cukrászati termékeket előállító létesítménnyel szemben eljárást indítottak. Az üzemben 244 kg lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert találtak az ellenőrök.

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Szintén hatósági eljárás indult egy Pest vármegyei fagylalt-előállító vállalkozással szemben, ahol a higiéniai hiányosságok mellett összesen 1,6 tonnányi lejárt minőségmegőrzési idejű, valamint nem nyomon követhető élelmiszert találtak.

  • A hatóság mindkét esetben azonnali hatállyal megtiltotta a jogsértéssel érintett élelmiszerek forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint elrendelte azok forgalomból való kivonását, zár alá vételét. Az ellenőrök a fagylalt-előállító üzem élelmiszer-előállítói tevékenységét felfüggesztették, azt a vállalkozás kizárólag a hiányosságok pótlását követően folytathatta.
  • A szakemberek továbbá elrendelték a még megfelelő minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejű termékek forgalomból történő visszahívását is.
  • A hatóság egy Somogy és egy Hajdú-Bihar vármegyei húsüzemet is ellenőrzött, ezek higiéniai állapota, valamint az előállított termékek is megfelelőek voltak.

Az élelmiszerlánc-biztonsági szakemberek országosan 93 nyári tábor étkeztetését is ellenőrizték. A hatóság összesen 161 kg élelmiszert kivont a forgalomból. Tevékenység korlátozása 4, bírság kiszabása 16 esetben történt, összesen 2 millió forintot meghaladó értékben.

Kirívó esetként említhető egy Békés és egy Csongrád-Csanád vármegyei tábor, ahol étel eredetű megbetegedés miatt volt szükség hatósági intézkedésre. Az eddigi eredmények alapján a szolgáltatók többsége megfelelt a követelményeknek. A feltárt hiányosságok (higiénia, dokumentáció, nyomon követhetőség, ételminták kezelése) ugyanakkor indokolják a kiemelt ellenőrzések folytatását.

A Nébih és a vármegyei kormányhivatalok zöldség-gyümölcs minőségellenőrei összesen 143 termelői ellenőrzést végeztek. Ezek során közel 100 tonna görögdinnyét és egyéb friss, szezonális terméket vizsgáltak meg, melyek megfeleltek a minőségi előírásoknak.

A szakemberek 7 esetben állapítottak meg hiányosságot jelölés, higiénia vagy nyomon követhetőség kapcsán. Felvásárolt termékek sajátként való értékesítése és a regisztrációs szám nélküli árusítás csak néhány esetben fordult elő. A hatóság összesen 520 kg zöldség-gyümölcsöt kivont a forgalomból, eljárás 6 esetben indult.

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A nyári kiemelt időszakban a „bringás büfékben”, kerékpáros pihenő- és kirándulóhelyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is ellenőrzi a hatóság. Az országosan eddig összesen 79 helyszínen végzett akción a minőségi és a higiéniai követelményeken túlmenően a termékek jelölését és az eredetük igazolását is vizsgálták.

Hatósági mintavétel 69 (rozé)borból és különböző sörökből történt. Mindössze 7 esetben indult eljárás, többek között hiányos vagy nem megfelelő dokumentáció miatt, valamint 80 liter lejárt minőségmegőrzési idejű sört is kivontak a forgalomból.

Az országos ellenőrzések augusztus 20-ig folytatódnak.
Címlapkép: Getty Images
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