Rengeteg helyen van gond az élelmiszerekkel: razziázik a Nébih - nem kegyelmeznek a bírságokkal

A nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés első szakaszának eredményei alapján a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelel az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a kormányhivatalok a június 22-től zajló akció során eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-ig folytatódik országszerte.

A nyári szezon első heteiben a Nébih szakemberei egy Pest vármegyei jégkrém és cukrászati termékeket előállító létesítménnyel szemben eljárást indítottak. Az üzemben 244 kg lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert találtak az ellenőrök.

Szintén hatósági eljárás indult egy Pest vármegyei fagylalt-előállító vállalkozással szemben, ahol a higiéniai hiányosságok mellett összesen 1,6 tonnányi lejárt minőségmegőrzési idejű, valamint nem nyomon követhető élelmiszert találtak.

A hatóság mindkét esetben azonnali hatállyal megtiltotta a jogsértéssel érintett élelmiszerek forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint elrendelte azok forgalomból való kivonását, zár alá vételét. Az ellenőrök a fagylalt-előállító üzem élelmiszer-előállítói tevékenységét felfüggesztették, azt a vállalkozás kizárólag a hiányosságok pótlását követően folytathatta.

A szakemberek továbbá elrendelték a még megfelelő minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejű termékek forgalomból történő visszahívását is.

A hatóság egy Somogy és egy Hajdú-Bihar vármegyei húsüzemet is ellenőrzött, ezek higiéniai állapota, valamint az előállított termékek is megfelelőek voltak.

Az élelmiszerlánc-biztonsági szakemberek országosan 93 nyári tábor étkeztetését is ellenőrizték. A hatóság összesen 161 kg élelmiszert kivont a forgalomból. Tevékenység korlátozása 4, bírság kiszabása 16 esetben történt, összesen 2 millió forintot meghaladó értékben.

Kirívó esetként említhető egy Békés és egy Csongrád-Csanád vármegyei tábor, ahol étel eredetű megbetegedés miatt volt szükség hatósági intézkedésre. Az eddigi eredmények alapján a szolgáltatók többsége megfelelt a követelményeknek. A feltárt hiányosságok (higiénia, dokumentáció, nyomon követhetőség, ételminták kezelése) ugyanakkor indokolják a kiemelt ellenőrzések folytatását.

A Nébih és a vármegyei kormányhivatalok zöldség-gyümölcs minőségellenőrei összesen 143 termelői ellenőrzést végeztek. Ezek során közel 100 tonna görögdinnyét és egyéb friss, szezonális terméket vizsgáltak meg, melyek megfeleltek a minőségi előírásoknak.

A szakemberek 7 esetben állapítottak meg hiányosságot jelölés, higiénia vagy nyomon követhetőség kapcsán. Felvásárolt termékek sajátként való értékesítése és a regisztrációs szám nélküli árusítás csak néhány esetben fordult elő. A hatóság összesen 520 kg zöldség-gyümölcsöt kivont a forgalomból, eljárás 6 esetben indult.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A nyári kiemelt időszakban a „bringás büfékben”, kerékpáros pihenő- és kirándulóhelyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is ellenőrzi a hatóság. Az országosan eddig összesen 79 helyszínen végzett akción a minőségi és a higiéniai követelményeken túlmenően a termékek jelölését és az eredetük igazolását is vizsgálták.

Hatósági mintavétel 69 (rozé)borból és különböző sörökből történt. Mindössze 7 esetben indult eljárás, többek között hiányos vagy nem megfelelő dokumentáció miatt, valamint 80 liter lejárt minőségmegőrzési idejű sört is kivontak a forgalomból.

Az országos ellenőrzések augusztus 20-ig folytatódnak.