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Világ

Kihirdették a készenléti állapotot: ennek a fele sem tréfa, kegyetlen napok jönnek

MTI
2026. július 31. 19:19

Készenléti állapotot hirdetettek Romániában a szárazság, a Duna alacsony vízállása és az energiahiány miatt, a cernavodai atomerőmű kettes blokkjának üzemben tartását pedig vízszabályozási beavatkozással próbálják lehetővé tenni - jelentette be pénteken Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök.

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A teljes leállásról szóló korábbi tájékoztatás ellenére a romániai atomerőművet üzemeltető Nuclearelectrica vállalat csütörtökön elhalasztotta az erőmű második blokkjának lekapcsolását. Az atomerőmű részleges üzemben tartása érdekében a bukaresti kormány pénteki rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy megpróbálják a Duna vizének egy részét a Duna-Fekete-tenger csatorna bejáratánál található erőmű felé terelni.

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A kormányfő elmondta: 7 millió lejt (485 millió forint) utaltak ki azokra a munkálatokra, amelyekkel reményeik szerint a Duna további apadása esetén is a működési szinten tarthatják az erőmű hűtőrendszerét kiszolgáló tározóban a vizet. Bolojan szerint a konkrét beavatkozási lehetőségek között a folyam medrének kotrása, illetve uszályok szándékos, a víz megfelelő irányba terelését szolgáló elsüllyesztése merült fel, ugyanakkor megjegyezte, hogy továbbra is magas a kockázata annak, hogy a román atomerőmű második blokkját is le kell majd állítani.

A román kormányfő szerint az esti csúcsidőben a hazai fogyasztás fedezésére 7000 megawattnyi teljesítményre van szükség, de Románia már most is 1700 megawatt importra szorul, de ha teljesen leáll az atomerőmű, akkor az importigény 2500 megawattra emelkedne. Hozzátette: a többi Duna-parti országban, köztük Magyarországon is visszaesett az energiatermelés, Románia ezért most - a hagyományos importpiacok helyett - Ukrajnától vásárol villamosenergiát az esti órákban. Ilie Bolojan felhívást intézett a közintézményekhez, valamint a lakossági és ipari fogyasztókhoz, hogy önkéntesen csökkentsék energiafogyasztásukat 20-23 óra között, abban az időszakban, amikor deficit alakul ki az energetikai rendszerben.

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A Duna romániai szakaszának elején, a bánsági Báziásnál pénteken másodpercenként 1600 köbméter volt a folyam vízhozama, ami alig több mint egyharmada a júliusi 4700 köbméteres átlagnak. A vízügyi szakemberek szerint a következő napokban további apadás várható a Duna romániai szakaszán.

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A legalacsonyabb, 1450 köbméteres vízhozamra augusztus 10-12. között számítanak, ami alig haladja meg az 1985-ben mért másodpercenként 1400 köbméteres mélypontot. Románia egyetlen, 1400 megawatt beépített teljesítményű atomerőművének első, 700 megawattos blokkját 1996-ban helyezték üzembe. A Fekete-tengerhez közeli, Duna-parti Cernavoda mellett lévő atomerőmű két reaktora kanadai Candu technológiával épült, együttesen Románia villamosenergia-termelésének mintegy 20 százalékát állítják elő.
Címlapkép: Getty Images
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