Fontos hangsúlyozni, hogy a már meglévő, korábban folyósított kölcsönöket nem érinti a változás, azoknál megmarad a szerződésben rögzített kamat és törlesztőrészlet.
Beindult a kamatvágási hullám: rengeteg pénz maradhat a hitelfelvevők zsebében
Újabb hazai nagybank jelentett be kamatcsökkentést, így 2026. augusztus 1-jétől a CIB Bank több lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelének kamata is mérséklődik. A hitelintézet az OTP után a második olyan szereplő a piacon, amely az elmúlt hetekben olcsóbbá tette lakáshiteleit, miután versenytársa július 1-jétől csökkentette egyes konstrukcióinak kamatát - írja a Bankmonitor.
A Magyar Nemzeti Bank a legutóbbi két kamatdöntő ülésén egyaránt 25 bázisponttal mérsékelte az alapkamatot, így június 24-től 6,00 százalékra, július 22-től pedig 5,75 százalékra csökkent az irányadó ráta. Eközben a lakáshitelek árazása szempontjából meghatározó hosszabb futamidejű bankközi hozamok is jelentősen mérséklődtek.
A Bankmonitor szakértői már korábban jelezték, hogy a kedvezőbb forrásköltségek várhatóan a lakáshitelek kamataiban is megjelennek majd. Az OTP lépése után a CIB mostani döntése azt mutatja, hogy a kamatcsökkentési hullám újabb piaci szereplőre terjedt át.
A kamatvágás mértéke konstrukciótól és kedvezménycsomagtól függően 0,15 és 0,40 százalékpont között mozog. A CIB 10 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel tízéves kamatperiódusú konstrukciójánál a Kamatkedvezmény Plusz csomag kamata 6,99 százalékról 6,74 százalékra, a Kamatkedvezmény Extra mellett pedig 6,79 százalékról 6,64 százalékra csökken.
A CIB Végig Fix Lakáskölcsön esetében a Kamatkedvezmény Plusz csomagnál 7,19 százalékról 6,95 százalékra, míg a Kamatkedvezmény Extra igénylésekor 6,99 százalékról 6,75 százalékra mérséklődik a futamidő végéig rögzített kamat.
A pénzintézet tízéves kamatperiódusú szabad felhasználású jelzáloghitelének és a Végig Fix Szabad felhasználású Jelzáloghitelének kamatai egyaránt 0,40 százalékponttal esnek vissza. Mindkét konstrukciónál a standard kamat 9,99 százalékról 9,59 százalékra, a Kamatkedvezmény mellett 9,69 százalékról 9,29 százalékra, a Kamatkedvezmény Plusz csomagban 8,99 százalékról 8,59 százalékra, a Kamatkedvezmény Extra esetén pedig 8,49 százalékról 8,09 százalékra mérséklődik.
A kedvezmények igénybevételéhez az ügyfeleknek vállalniuk kell, hogy az előírt összeg rendszeresen a CIB-nél vezetett törlesztési számlájukra érkezik. A Kamatkedvezményhez legalább havi 300 ezer forint, a Plusz csomaghoz 500 ezer forint, az Extrához pedig 800 ezer forint jóváírás szükséges. Fontos feltétel, hogy bár a jóváírás több utalásból is összeállhat, a készpénzbefizetést vagy a saját CIB-es számlák közötti átvezetést a bank nem fogadja el a feltételek teljesítéseként, amit rendszeresen ellenőriz is.
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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Egy 30 millió forintos, 20 éves futamidejű, végig fix lakáshitelnél – havi nettó 600 ezer forintos jövedelem igazolásával, zöld hitelcél nélkül és a számlavezetést vállalva – a 7,19 százalékos korábbi kamat mellett a havi törlesztőrészlet mintegy 236 ezer forint lett volna. Az új, 6,95 százalékos kamattal ez a teher körülbelül 231 690 forintra csökken. Ez havonta mintegy 4330 forint megtakarítást, a húszéves futamidő alatt pedig közel 1,04 millió forinttal alacsonyabb teljes visszafizetendő össveget jelent.
Lényeges szempont, hogy a változás kizárólag az új hitelekre érvényes, az augusztus 1-je előtt felvett kölcsönök kamata csak a szerződésben foglalt időpontban és feltételeknek megfelelően módosulhat. Egy két éve felvett, tíz évig fix kamatozású kölcsön árazása például majd csak nyolc év múlva változhat az akkor érvényes piaci hozamok alapján.
Emellett a mostani kamatcsökkentés nem jelenti automatikusan azt, hogy minden ügyfél számára ez a piac legjobb ajánlata. A legkedvezőbb konstrukció megtalálása nagyban függ az igazolt jövedelemtől, a hitelösszegtől, a fedezetül szolgáló ingatlan értékétől és a vállalt banki feltételektől is. Éppen ezért hitelfelvétel előtt mindenképpen érdemes a Bankmonitor lakáshitel-kalkulátorával több pénzintézet ajánlatát is személyre szabottan összehasonlítani.
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