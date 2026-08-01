Újabb brutális csapás érte Kijevet: romok alatt rekedtek az emberek, gyerekek is vannak az áldozatok között

Újabb orosz rakétatámadás érte Kijevet szombatra virradó éjszaka, amelynek eddigi adatok szerint kilenc halálos áldozata és 23 sérültje van. A hatóságok szerint a sebesültek között több gyermek is van, miközben a mentőalakulatok tovább kutatnak a romok alatt rekedt emberek után. A támadás lakóépületekben, üzletekben és járművekben is jelentős károkat okozott. Harkivot is dróntámadás érte, ahol három ember megsérült.

Ismét orosz rakétatámadás érte az éjszaka Kijevet, kilencen meghaltak - jelentették be az ukrán főváros hatóságai szombaton.

A katasztrófavédelem Telegramon közzétett tájékoztatása szerint 23 sebesültről - köztük több gyerekről - is tudni.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere azt mondta, több ember rekedt épületek romjai alatt, és a sebesültek között két tinédzser is van. A támadásban lakóépületek és üzletek is megrongálódtak, több gépjármű kigyulladt.

A Reuters hírügynökség helyszíni beszámolókra hivatkozva azt jelentette, hogy várost több mint egy tucat robbanás rázta meg.

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Orosz dróntámadásról számoltak be a kelet-ukrajnai Harkiv város hatóságai is, hozzátéve, hogy a légicsapásban hárman megsebesültek. Oleh Szinyehubov megyei katonai kormányzó azt mondta, a sebesülteket kórházban ápolják.

Az orosz erők csütörtökön is légicsapásokat intéztek Kijev és több más ukrán város ellen, azokban a támadásokban legkevesebb tíz ember vesztette életét. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt közölte, legkevesebb két, észak-koreai gyártmányú rakéta törmelékeit találták meg a helyszínen.