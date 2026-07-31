Trump történelmi bejelentést tett Gázáról: fordulat jöhet a háborúban?

Donald Trump szerint történelmi megállapodás született a Hamász lefegyverzéséről és az izraeli csapatok Gázai övezetből történő kivonásáról. Az amerikai elnök szerint az egyezség a tartós béke felé vezető fontos lépés lehet, ugyanakkor a megállapodás több kulcskérdésében továbbra sincs teljes egyetértés a felek között, és a részletek sem tisztázottak. A térségben közben tovább folytatódnak a harcok, írja a The Guardian.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon jelentette be, hogy a Béketanács (Board of Peace) megállapodást kötött a Hamász és más gázai fegyveres csoportok teljes lefegyverzéséről, valamint arról, hogy Izrael kivonja erőit a Gázai övezetből. Az amerikai elnök ezt történelmi jelentőségű lépésnek nevezte, amely szerinte megteremtheti a tartós béke és biztonság alapjait.

Trump közlése szerint a megállapodás lehetővé tenné egy új palesztin kormány felállítását, amely a Béketanáccsal együttműködve irányítaná Gázát, miközben Izrael biztonsági garanciákat kapna arra, hogy az övezetet ne használják újabb terrortámadások kiindulópontjaként.

A mostani bejelentés a tavaly, amerikai közvetítéssel létrejött tűzszüneti megállapodás folytatásának tekinthető. A korábbi egyezség második szakaszának végrehajtása – amely a Hamász lefegyverzését, az izraeli csapatok kivonását és Gáza újjáépítését is magában foglalja – azonban eddig nem haladt előre.

A jelentések szerint a Hamász vezetése elfogadta a tervet, ugyanakkor továbbra is vita van arról, hogy mikor történik a lefegyverzés. A Hamász álláspontja szerint erre csak az izraeli kivonulás után kerülhet sor, míg Izrael ragaszkodik ahhoz, hogy a teljes lefegyverzés és Gáza demilitarizálása minden további lépés előfeltétele legyen. Korábban izraeli tisztviselők azt is jelezték, hogy a jelenlegi javaslat több pontja nem felel meg biztonsági elvárásaiknak.

A Hamász a hónap elején bejelentette, hogy feloszlatja gázai kormányát, és kész átadni a polgári irányítást egy ENSZ támogatását élvező technikai bizottságnak. A lefegyverzés pontos menetrendjét ugyanakkor még nem ismertették. Amerikai és a Béketanács tisztviselői szerint a folyamat várhatóan 200–350 napig tarthat, miközben a következő napokban Egyiptom, Katar és Törökország közvetítésével folytatódnak az egyeztetések.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A diplomáciai bejelentések ellenére a harcok továbbra sem álltak le. Helyi egészségügyi források szerint csütörtökön izraeli légicsapásokban legalább hat palesztin vesztette életét, köztük két gyermek. Eközben Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ismét megerősítette, hogy Izrael célja a Gázai övezet jelentős részének katonai ellenőrzés alatt tartása.

Címlapi kép: Official White House Photo by Daniel Torok