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Trump történelmi bejelentést tett Gázáról: fordulat jöhet a háborúban?
Donald Trump szerint történelmi megállapodás született a Hamász lefegyverzéséről és az izraeli csapatok Gázai övezetből történő kivonásáról. Az amerikai elnök szerint az egyezség a tartós béke felé vezető fontos lépés lehet, ugyanakkor a megállapodás több kulcskérdésében továbbra sincs teljes egyetértés a felek között, és a részletek sem tisztázottak. A térségben közben tovább folytatódnak a harcok, írja a The Guardian.
Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon jelentette be, hogy a Béketanács (Board of Peace) megállapodást kötött a Hamász és más gázai fegyveres csoportok teljes lefegyverzéséről, valamint arról, hogy Izrael kivonja erőit a Gázai övezetből. Az amerikai elnök ezt történelmi jelentőségű lépésnek nevezte, amely szerinte megteremtheti a tartós béke és biztonság alapjait.
Trump közlése szerint a megállapodás lehetővé tenné egy új palesztin kormány felállítását, amely a Béketanáccsal együttműködve irányítaná Gázát, miközben Izrael biztonsági garanciákat kapna arra, hogy az övezetet ne használják újabb terrortámadások kiindulópontjaként.
A mostani bejelentés a tavaly, amerikai közvetítéssel létrejött tűzszüneti megállapodás folytatásának tekinthető. A korábbi egyezség második szakaszának végrehajtása – amely a Hamász lefegyverzését, az izraeli csapatok kivonását és Gáza újjáépítését is magában foglalja – azonban eddig nem haladt előre.
A jelentések szerint a Hamász vezetése elfogadta a tervet, ugyanakkor továbbra is vita van arról, hogy mikor történik a lefegyverzés. A Hamász álláspontja szerint erre csak az izraeli kivonulás után kerülhet sor, míg Izrael ragaszkodik ahhoz, hogy a teljes lefegyverzés és Gáza demilitarizálása minden további lépés előfeltétele legyen. Korábban izraeli tisztviselők azt is jelezték, hogy a jelenlegi javaslat több pontja nem felel meg biztonsági elvárásaiknak.
A Hamász a hónap elején bejelentette, hogy feloszlatja gázai kormányát, és kész átadni a polgári irányítást egy ENSZ támogatását élvező technikai bizottságnak. A lefegyverzés pontos menetrendjét ugyanakkor még nem ismertették. Amerikai és a Béketanács tisztviselői szerint a folyamat várhatóan 200–350 napig tarthat, miközben a következő napokban Egyiptom, Katar és Törökország közvetítésével folytatódnak az egyeztetések.
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A diplomáciai bejelentések ellenére a harcok továbbra sem álltak le. Helyi egészségügyi források szerint csütörtökön izraeli légicsapásokban legalább hat palesztin vesztette életét, köztük két gyermek. Eközben Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ismét megerősítette, hogy Izrael célja a Gázai övezet jelentős részének katonai ellenőrzés alatt tartása.
Címlapi kép: Official White House Photo by Daniel Torok
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