Újabb helyen rendeltek el fürdési tilalmat: bezárják a népszerű strandot a Balatonnál

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának határozata alapján július 29-től ideiglenesen szünetel a fürdőzés a Helikon Strandon - közölte Keszthely Város Önkormányzata. A bejegyzésben azt írták, hogy a rendszeres vízminőség-vizsgálat során vett legutóbbi minta kifogásolt eredményt mutatott, ezért a hatóság a fürdőzők egészségének védelme érdekében átmeneti fürdési tilalmat rendelt el.

"Fontos hangsúlyozni, hogy Keszthely másik két strandján, a Városi Strandon és a Libás Strandon továbbra is kiváló a vízminőség, a fürdőzés teljesen biztonságos. A Helikon Strand vizét a következő napokban ismét megvizsgálják, és amint a hatóság engedélyezi, a strandot haladéktalanul újranyitjuk" - írták.

A keszthelyi Helikon strandon is várják a következő vizsgálat eredményét:

Nem ez az első, hogy keszthelyi strand kerül a hírekbe a hetekben: múlt héten derült ki, hogy a keszthelyi képviselő-testület megszavazta a polgármester előterjesztését, amelynek következtében megszűnik a jelenlegi kutyás strand működése, A Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand üzemeltetője, Sziládi-Kovács Tibor szerint a hatályos, határozott idejű szerződés alapján még három évig üzemeltethették volna a strandot. A szerződést ettől függetlenül a tulajdonos felmondhatja, viszont akkor a terület kizárólag más felhasználási célra hasznosítható - a jövőben közterületként és "szabad parkként" funkcionál majd.

Más strandokon is fürdési tilalmat rendeltek el, jön a hőség

Nem a keszthelyi az első strand, amit lezárnak idén: a Szelidi-tó strandjain már kétszer is volt fürdési tilalom, amit pár napon belül feloldottak. Július 23-tól pedig a Velencei-tó hat strandján - az agárdi Park Strand Kempingben, a gárdonyi Tini strandon, a velencei Északi strandon, a Korzó és Szabadstrandon, valamint a Resort & Spa strandon - lépett életbe fürdési tilalom. Múlt péntektől a dunaújvárosi Szalki-sziget szabadstrandján sem szabad fürdeni a korlátozás feloldásáig.

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