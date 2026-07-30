A következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt.
Újabb helyen rendeltek el fürdési tilalmat: bezárják a népszerű strandot a Balatonnál
A Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának határozata alapján július 29-től ideiglenesen szünetel a fürdőzés a Helikon Strandon - közölte Keszthely Város Önkormányzata. A bejegyzésben azt írták, hogy a rendszeres vízminőség-vizsgálat során vett legutóbbi minta kifogásolt eredményt mutatott, ezért a hatóság a fürdőzők egészségének védelme érdekében átmeneti fürdési tilalmat rendelt el.
"Fontos hangsúlyozni, hogy Keszthely másik két strandján, a Városi Strandon és a Libás Strandon továbbra is kiváló a vízminőség, a fürdőzés teljesen biztonságos. A Helikon Strand vizét a következő napokban ismét megvizsgálják, és amint a hatóság engedélyezi, a strandot haladéktalanul újranyitjuk" - írták.
A keszthelyi Helikon strandon is várják a következő vizsgálat eredményét:
Nem ez az első, hogy keszthelyi strand kerül a hírekbe a hetekben: múlt héten derült ki, hogy a keszthelyi képviselő-testület megszavazta a polgármester előterjesztését, amelynek következtében megszűnik a jelenlegi kutyás strand működése, A Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand üzemeltetője, Sziládi-Kovács Tibor szerint a hatályos, határozott idejű szerződés alapján még három évig üzemeltethették volna a strandot. A szerződést ettől függetlenül a tulajdonos felmondhatja, viszont akkor a terület kizárólag más felhasználási célra hasznosítható - a jövőben közterületként és "szabad parkként" funkcionál majd.
Más strandokon is fürdési tilalmat rendeltek el, jön a hőség
Nem a keszthelyi az első strand, amit lezárnak idén: a Szelidi-tó strandjain már kétszer is volt fürdési tilalom, amit pár napon belül feloldottak. Július 23-tól pedig a Velencei-tó hat strandján - az agárdi Park Strand Kempingben, a gárdonyi Tini strandon, a velencei Északi strandon, a Korzó és Szabadstrandon, valamint a Resort & Spa strandon - lépett életbe fürdési tilalom. Múlt péntektől a dunaújvárosi Szalki-sziget szabadstrandján sem szabad fürdeni a korlátozás feloldásáig.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Fontos tudni, hogy a baktériumok elszaporodását számos tényező befolyásolhatja, többek között a hőség. A most következő hétvége ismét kánikulát hoz, Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom, és Pest megye területén a napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat (de Borsod és Szabolcs kivételével mindenhol 27 °C felett várják a napi középhőmérsékletet. Szombattól pedig 5, vasárnaptól 2 megye kivételével mindenhol magas középhőmérsékletre kell számítani, így a vízminőséggel is több strandon lehetnek majd problémák.
A Pénzcentrum 2026. július 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nem csökken az utazási kedv a nyár végével: a magyarok csaknem 50 százalékkal több repülőjegyet foglaltak az őszi hónapokra, mint egy évvel korábban.
Módosult a riasztás, még brutálisabb hőség csap le Magyarországra: csak öt megye ússza meg a kánikulát
Újabb hőhullám éri el Magyarországot, és napról napra egyre nagyobb területet érint a hőség. Az országos tisztifőorvos már csütörtöktől hőségriadót rendelt el.
Zátonyra futott egy szállodahajó a Dunában az alacsony vízállás miatt: több mint száz utast kellett kimenteni
A baleset éjszaka, korlátozott látási viszonyok között történt, amelyhez a Duna alacsony vízállása is hozzájárult.
2026 júniusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,9 millió vendég 4,3 millió vendégéjszakát töltött el.
A Pénzcentrum 2026. július 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ismét egyre melegebb idő vár Magyarországra: szerdán már többfelé 35 fokig emelkedik a hőmérséklet, csütörtökön pedig helyenként 37 fokot is mérhetünk.
Kész, ennyi volt: történelmi rekord dőlt meg a Dunánál - beütött a krach, tehetetlenül vesztegelnek a luxushajók
A biztonságos hajózáshoz a szabályok szerint legalább tízcentiméteres távolságot kell tartani a hajófenék és a folyómeder között a balesetek elkerülése érdekében
Több mint 9000 vendéglátóhely tűnt el Magyarországról hat év alatt, miközben az ágazat forgalma reálértéken szinte változatlan maradt.
Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el az egész ország területére csütörtöktől.
Sínen van Vitézy nagy terve, jöhet az "országos BKK": alapjaiban alakul át a magyarországi tömegközlekedés
A parlament elfogadta a közösségi közlekedés átalakításáról szóló törvényt, amelynek értelmében egy országos közlekedésszervező és egy állami gördülőállomány-kezelő vállalat jön létre.
Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízszintje Budapestnél: a folyó kedden reggel már csak 31 centimétert mutatott a vízmércén
Tragédia a szemünk előtt: augusztusra 20 centisre apadhat a Velencei-tó vízszintje, ez már a haláltusa
Súlyos aszály és kritikus vízhiány fenyegeti Magyarország természetes vizeit, különösen a Velencei-tavat, amelynek vízszintje sorra dönti a negatív rekordokat.
Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél.
A Pénzcentrum 2026. július 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a vörös riasztást, jön a kemény kánikula: ezekben a megyékben már szerdától brutál meleg lesz
A hét közepétől ismét egyre melegebb időre készülhetünk: kedden még 27-32 fok várható, szerdától azonban gyors ütemben erősödik a felmelegedés.
A felszíni vízvizsgálatok eredményei megfelelőnek minősülnek, a vizsgált paraméterek a meghatározott határértékek alatt vannak.
Újraindítja budapesti járatait a légitársaság: hamarosan ismét ide is közvetlenül eljuthatnak az utasok Budapestről
Július 31-étől a flydubai gépei szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek Budapest és Dubaj között.