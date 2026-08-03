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Most közölte a HungaroMet: komoly zivatar csap le hétfőn az országra - a 40 fokos pokol viszont marad

Pénzcentrum
2026. augusztus 3. 07:32

Hétfő estig napos időre és rendkívüli hőségre kell számítani, a csúcshőmérséklet akár a 40 Celsius-fokot is elérheti. A kánikula mellett egyes régiókban zivatarok és viharos széllökések is kialakulhatnak, ezért 2026. augusztus 3-ig több meteorológiai figyelmeztetés is érvényben van - írja a HungaroMet.

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Hétfő estig túlnyomórészt napos idő várható, csupán kevés gomolyfelhő jelenik meg az égen. Az Északi-középhegység térségében és az ország középső részein ugyanakkor helyenként erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, amelyből zápor vagy zivatar is kialakulhat.

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A légmozgás megélénkül, a zivatarokat pedig átmenetileg erős, viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul, késő estére pedig 25 és 31 fok közé mérséklődik a forróság.

Forrás: HungaroMetForrás: HungaroMet

A 2026. augusztus 3-án hétfő éjfélig érvényes országos figyelmeztető előrejelzés szerint rendkívül magas napi középhőmérsékletre kell felkészülni. Az északkeleti és a délnyugati határvidékhez közelebb eső területeken 27 és 29 fok között, míg az ország többi részén tartósan 29 fok felett alakulhat a napi középérték.

A kánikula mellett a zivatarveszély miatt is figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok. Hétfőn napközben elsősorban az Északi-középhegységben, valamint a középső tájakon fordulhatnak elő hevesebb viharok. Ezeket a jelenségeket 60–75 km/h-s sebességet meghaladó széllökések, apró szemű jégverés, illetve rövid idő alatt lehulló, 10–20 milliméternyi csapadék kísérheti.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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