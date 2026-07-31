Jó hírek a benzinkutakon: erre már nagyon sokan vártak, most végre fellélegezhet mindneki

Az olajárak pénteken tovább csökkentek, miután a Hormuzi-szoroson áthaladó kőolajszállítások részleges helyreállása enyhítette a kínálati aggodalmakat, amelyeket az amerikai–iráni katonai összecsapások kiújulása váltott ki a hét elején - írta a Cnbc.

A szeptemberi határidős West Texas Intermediate (WTI) ára 1,62 százalékkal esett, hordónként 82,24 dollárra, míg a nemzetközi referenciaként szolgáló Brent nyersolaj 0,98 százalékos mínuszban, 88,16 dolláron zárt. A hét korábbi részében a Brent árfolyama rövid időre 93 dollár fölé is emelkedett az amerikai–iráni csapások hatására.

A Commonwealth Bank of Australia pénteki elemzése szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom a háború előtti szint mintegy 30–35 százalékára állt helyre. A pénzintézet becslése szerint amennyiben a szállítások elérik a normális kapacitás 50–60 százalékát, az már elegendő lehet ahhoz, hogy a globális olajpiacon ismét túlkínálat alakuljon ki.

A befektetők emellett Donald Trump azon kezdeményezését is mérlegelték, amellyel az Irán és Oroszország elleni kétpárti szankciós csomagot egészítené ki Iránra kivetett vámokkal. "Vámokat szeretnék látni Iránnal szemben, ez sokkal erősebbé tenné a törvényt" – mondta Trump a jogszabályról, amely gazdasági szankciókat vetne ki Oroszországra és az Ukrajna elleni háborúját támogató szereplőkre.

Az iráni vámok ötlete ugyanakkor inkább szimbolikus, mintsem gyakorlati jelentőségű. Az amerikai kereskedelmi képviselet adatai szerint ugyanis az Egyesült Államok 2025-ben mindössze 1,4 millió dollár értékben importált árut Iránból, amelynek több mint felét műalkotások és régiségek tették ki. Trump vámokba vetett hite mint univerzális gazdasági nyomásgyakorló eszköz továbbra is megosztja a politikai szereplőket, noha maguk a szankciók széles körű kongresszusi támogatást élveznek.

A törvényjavaslat emellett felhatalmazná Trumpot, hogy célzott vámokat vessen ki az öt legnagyobb orosz energiavásárló ország termékeire, amennyiben azok segítik Moszkvát a szankciók megkerülésében.