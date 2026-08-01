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Kiadták a vészjelzést: kegyetlen hőség vár ránk a következő hónapokban, az ősz sem fog enyhülést hozni
Az ENSZ főtitkára szerint az El Niño időjárási jelenség már érezteti hatását, és a következő hónapokban tovább fokozhatja a globális hőséget. A Meteorológiai Világszervezet erős El Niñót vár, amely jelentősen átalakíthatja az időjárási viszonyokat az év második felében. A szervezet előrejelzése szerint a rendellenességek novemberben érhetik el csúcspontjukat. Több térségben rekordmelegre, máshol szélsőséges csapadékra vagy szárazságra kell készülni.
Forró nyárvége és ősz várható az északi féltekén az El Nino időjárási jelenség alakulása miatt - figyelmeztetett az ENSZ-főtitkár pénteken. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) előrejelzése szerint erős El Nino időjárási jelenség várható.
António Guterres New Yorkban kijelentette, hogy az "El Nino már nem a küszöbön, de a házban van, és fűteni kezd. (...) Egyre erősödik, további olajat öntve a tűzre a bolygón a perzselően forró házakkal, az apokaliptikus erdőtüzekkel és a hőségrekordokkal."
A WMO előrejelzésének értelmében a már most is magas óceáni hőmérsékletekkel és az Indiai-óceánon meglévő más éghajlati jelenségekkel együtt az El Nino aláássa a globális időjárási normákat az év második felében. A rendellenességek a WMO szerint novemberben tetőznek majd.
"Ha nem lépünk fel - az emberek védelmében és a válság okának megszüntetéséért -, a veszélyek egyre halálosabbak lesznek - figyelmeztetett António Guterres, aki bírálta a részrehajló hallgatást a kiváltó okról, a fosszilis üzemanyagok terjedéséről, és felszólított annak leállítására.
Az El Nino általában két és hét év közötti időszakonként alakul ki a Csendes-óceán középső és keleti medencéjében, az Egyenlítő közelében a vízfelszín felmelegedése miatt, megváltoztatva a szeleket és az óceán hullámzását. Közvetlen hatásai Európában mérsékeltek, de délebbre jóval hangsúlyosabbak.
A WMO besorolása szerint a jelenség lehet gyenge, mérsékelt, erős vagy nagyon erős. A mostani előrejelzésében a második legmagasabb fokozat, az "erős" szerepel.
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Miután a legnagyobb hatásai rendszerint a naptári év vége felé érezhetőek, gyakran olyan év követi, amelyben rekordok dőlnek meg. Ez történt 2024-ben is, amely eddig a legmelegebb esztendő volt, a globális átlaghőmérséklet 1,55 Celsius-fokkal haladta meg az emberiség által az ipari forradalommal okozott felmelegedés előtti sokéves átlagot. A rekordévet az El Nino előzte meg 2023-ban.
A legutóbbi éghajlati modellek szerint az El Nino nagy valószínűséggel átlag feletti hőmérsékleteket fog előidézni szinte mindegyik földrészen - közölte a WMO. A világszervezet elsősorban Afrikát, Dél-Európát, az Arab-félszigetet, az indiai szubkontinenst, Kelet-Ázsiát, Közép-Amerikát, a Karib-tenger térségét, Dél-Afrikát, valamint Dél-Amerika, Ausztrália és Új-Zéland jelentős részét nevezte meg.
Az átlagosnál több csapadék várható Afrika szarva térségében, Közép-Ázsia egyes tájain, Dél-Európában, Észak-Amerika nyugati felén és Dél-Amerika délkeleti részén. Az átlagosnál szárazabb időjárás valószínű azonban az indiai szubkontinensen, Ausztrália déli és keleti tájain, Közép-Amerika déli részén és a Karib-tenger térségének egyes tájain, valamint Dél-Amerika északnyugati részén és Észak-Európában.
A WMO a tervek szerint szeptember elején teszi közzé az El Ninóra vonatkozó következő jelentését.
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