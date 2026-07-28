Megszólalt a paksi leállásról Kapitány István: erre kell felkészülni a kánikula betörése előtt

Biztonságban van Magyarország energiaellátása - közölte a gazdasági és energetikai miniszter, azt követően, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét.

Kapitány István kiemelte: az elmúlt hetek rendkívüli aszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon eddig soha nem tapasztalt szintre csökkent.

Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség. Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős intézkedés - közölte.

Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a Paksi Atomerőmű A blokkjainakk hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítményének csökkentése - olvasható az atomerőmű honlapján.

A rendkívül száraz időjárás miatt hétfőn a Duna legkisebb vízállása (-106 cm) minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek az 1. blokk teljesítményét hétfőn, 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették.

Az erőmű szakemberei folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket - tették hozzá.

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Bejegyzésében a miniszter utalt arra, hogy a következő napokban újabb hőhullám érkezik Európába. Ez várhatóan tovább növeli a villamosenergia-fogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökkenhet. Felkészültek erre a helyzetre. A minisztérium folyamatos kapcsolatban áll a Paksi Atomerőművel, a MAVIR-ral és az MVM-mel. Megtartották a szükséges szakmai egyeztetéseket, óráról órára értékelik a fejleményeket, és előkészítettek minden olyan intézkedést, amelyre az ország biztonságos energiaellátása érdekében szükség lehet - ismertette Kapitány István.

A helyzetet felelősen, átláthatóan és a szakmai szabályok szigorú betartásával kezelik. Minden fontos fejleményről tájékoztatni fogják a lakosságot - fogalmazott a gazdasági és energetikai miniszter.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA