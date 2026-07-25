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Lángol Oroszország kulcslétesítménye, óriási a kár: kegyetlen csapást mértek rá az ukránok
Már a hatodik egymást követő éjszaka érik ukrán dróntámadások az oroszországi kereskedelmi raktárakat, különös tekintettel a Wildberries e-kereskedelmi óriásvállalat logisztikai központjaira. A legutóbbi légicsapások a Belgorodi és a Rosztovi terület energetikai infrastruktúráját, valamint raktárbázisait vették célba. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a támadások teljesen indokoltak, mivel ezek a létesítmények közvetlenül hozzájárulnak az orosz hadsereg katonai utánpótlásához - írta meg a Portfolio.
Július 25-én hajnalban nagyszabású légitámadás érte a Rosztovi és a Belgorodi területet. Jurij Szljuszar, a Rosztovi terület kormányzója arról számolt be, hogy a légvédelmi rendszerek folyamatosan üzemeltek, és több drónt, valamint rakétát is megsemmisítettek, a támadásokban ugyanakkor öten megsérültek. Rosztov-na-Donu lakosai tüzekről és sűrű füstoszlopokról számoltak be, bár a pontos célpontok listáját egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Belgorodban szintén logisztikai központok és energetikai létesítmények borultak lángokba a robbanásokat követően. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a drónok egy lakóépületben, egy gázvezetékben és egy kereskedelmi ingatlanban is károkat okoztak. Az egyik raktárat ért találat következtében egy ember megsérült, őt kórházba szállították. Műholdfelvételek tanúsága szerint a helyi Lucs hőerőművet és egy transzformátorállomást is közvetlen találat érhetett.
A támadássorozat elsődleges célpontjának az "orosz Amazonként" is emlegetett Wildberries tűnik, amelynek infrastruktúráját már csaknem egy hete szisztematikusan bombázzák. Július 24-én a vállalat egyik szentpétervári logisztikai központjában ütött ki tűz, ami rendkívül szokatlan fejleménynek számít a térségben. Az elmúlt napokban emellett a Tveri, a Moszkvai és a Krasznodari területen, sőt a megszállt Krím félszigeten található raktárbázisaik is komoly károkat szenvedtek.
Bár a pontos anyagi kár mértékét még nem becsülték fel, a gazdasági elemzők már most több milliárd dolláros veszteségekről beszélnek. Volodimir Zelenszkij azzal indokolta a csapásokat, hogy ezek a logisztikai központok közvetlenül segítik a frontvonalon harcoló orosz csapatok ellátását. A Wildberries platformján valóban elérhetők különféle katonai felszerelések, például golyóálló mellények és drónalkatrészek is. A vállalat a hadsereggel való közvetett kapcsolata, valamint az orosz gazdaságban betöltött kulcsszerepe miatt már korábban is nemzetközi szankciók hatálya alá került.
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