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Vörös-tenger, 2024. február 27.Az al-Dzsumhurija jemeni tévécsatorna felvétele a süllyedõ Rubymar brit teherhajóról a Vörös-tengeren, a jemeni partok közelében 2024. február 26-án. A jemeni húszi lázadók február 20-án megtámadták a m
Világ

Újabb támadás a Vörös-tengeren: odacsaptak a jemeni húszik, nagyon gyorsan eldurvulhat a helyzet

Pénzcentrum
2026. július 23. 12:53

Az iráni állami média két halálos áldozatról számolt be az időközbeni amerikai csapások következtében, miközben a Hormuzi-szorosban egy robbanás következtében kigyulladt egy tartályhajó - írta meg a BBC.

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A jemeni húszik közleménye szerint két szaúdi olajszállító tartályhajót támadtak meg a Vörös-tengeren. A húszi lázadók azzal indokolták a támadást, hogy a hajók megszegték az Irán által támogatott csoport által elrendelt tengeri blokádot.

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A megnevezett két tartályhajó közül az Encelia elleni akciót a szaúdi állami hírügynökség is megerősítette. Közlésük szerint a hajó orrában tűz ütött ki, de a legénység sértetlen maradt. A brit tengerhajózási biztonsági szervezet, az UKMTO szintén arról számolt be, hogy egy azonosítatlan lövedék eltalált egy szaúdi tartályhajót. A Layla elleni támadást egyelőre nem erősítették meg független források.

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Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága, a CENTCOM közölte, hogy Donald Trump elnök utasítására iráni katonai célpontokat támadtak. A hadművelet során tengeri haderőket, rakéta- és drónraktárakat, part menti megfigyelőállomásokat, valamint légvédelmi rendszereket vettek célba. Nem sokkal később Kuvait, Jordánia és Bahrein is arról számolt be, hogy reagálniuk kellett a légtérüket érő fenyegetésekre, miközben az iráni hadsereg azt állította, hogy mindhárom országban amerikai érdekeltségeket támadott.

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda az állami média jelentése szerint teljesen lezártnak nyilvánította a Hormuzi-szorost egy ott történt robbanást követően. Tájékoztatásuk alapján három olajszállító tartályhajó áthaladását akadályozták meg, amelyek közül az egyik kigyulladt, kettő pedig visszafordult, miután megpróbáltak áthajózni egy elaknásított területen.

Donald Trump korábban azzal fenyegetőzött, hogy iráni hidakat vagy erőműveket semmisít meg, ha a teheráni erők hajókat támadnak a szorosban, és azt is kilátásba helyezte, hogy fellép a húszik ellen, amennyiben lezárják a Vörös-tengert. Abbász Arákcsi iráni külügyminiszter válaszul "szemet szemért" elvű megtorlást ígért.

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A Vörös-tenger kulcsszerepet játszik a szaúdi olajexportban az amerikai–izraeli–iráni konfliktus idején, amely gyakorlatilag használhatatlanná tette a Hormuzi-szorost. A húszi lázadók hétfőn hirdették meg tengeri embargójukat, amellyel a szaúdi hajók elől zárják le a Bab el-Mandeb-szorost. A korlátozás bejelentése óta legalább hét olajszállító tartályhajó fordult vissza Jemen partjainál, és a térségben zajló konfliktus már eddig is jelentős kilengéseket okozott a globális üzemanyagárakban.

A feszültség fokozódásával az amerikai–iráni béketárgyalások lényegében holtpontra jutottak. Bár a két ország júniusban szándéknyilatkozatot írt alá a katonai műveletek leállításáról és a Hormuzi-szoros újranyitásáról, három héttel később Donald Trump felmondottnak nyilvánította a fegyverszünetet, az iráni hajók elleni támadásokra és az azokra adott amerikai válaszcsapásokra hivatkozva.

címlapkép: MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
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TolllerBela
26 perce
Most akkor mi legyen ? Hátradőlünk és rendelünk egy hideg italt, vagy Európa mégis csak színrelép valami ötlettel ?
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