2026. július 23. csütörtök Lenke
26 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
atombomba, atomfegyver, teszt, Donald Trump
Világ

Nagyon veszélyes bejelentést tett Donald Trump: tényleg két lépésre van az atomháború?

Pénzcentrum
2026. július 23. 12:13

A bejelentés időzítése meglehetősen ellentmondásos, hiszen Washington részben éppen azért áll hadban Iránnal, hogy megakadályozza Teherán urándúsítási programját - közölte a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az amerikai energiaügyi minisztérium közleménye szerint Chris Wright tárcavezető és szaúdi partnere, Abdul-Aziz bin Szalmán herceg békés célú nukleáris együttműködési megállapodást, valamint kétoldalú biztosítéki egyezményt írt alá. A dokumentum részletei egyelőre nem ismertek, a megállapodást pedig jóváhagyásra a kongresszus elé terjesztik. Ott azonban több törvényhozó ellenállására is számítani lehet, mivel sokan tartanak az ellenőrzési garanciák hiányától.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A polgári célú nukleáris megállapodás már évek óta napirenden szerepelt, előbb Donald Trump első kormánya, majd Joe Biden elnöksége alatt is, ám eddig egyszer sem sikerült véglegesíteni. Ennek egyik fő oka az volt, hogy az atomfegyverek elterjedése ellen küzdő szervezetek folyamatosan figyelmeztettek, miszerint az egyezmény utat nyithat Szaúd-Arábia számára az atomfegyverek kifejlesztéséhez.

Kapcsolódó cikkeink:

Rijád korábban egyértelművé tette, hogy amennyiben Irán atomfegyverhez jut, úgy Szaúd-Arábiának is szüksége lesz rá. Washington ugyanakkor attól tartott, hogy ha nem biztosítja a kívánt technológiát, a szaúdiak más partnert keresnek. Rijád ugyanis többször jelezte, hogy Kínával vagy Oroszországgal is kész együttműködni, amelyek az amerikainál eltérő atomsorompó-normákat követnek. Az amerikai kormányzat egy kongresszusi jelentésben azzal is érvelt a megállapodás mellett, hogy az egyezség révén visszaszerezhető az Egyesült Államok vezető szerepe a globális polgári atomenergetikai piacon.

Az energiaügyi minisztérium szerint az együttműködés bővíti az amerikai nukleáris technológia exportját, jól fizető munkahelyeket teremt, valamint erősíti az ország energetikai és nemzetbiztonsági pozícióit. Wright hangsúlyozta, hogy a megállapodás a nukleáris biztonság és az atomsorompó-kötelezettségek legmagasabb normáit tartja tiszteletben. Valószínű ugyanakkor, hogy az egyezmény nem tartalmazza majd a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség, vagyis a NAÜ fokozott ellenőrzését, amelyet a 2015-ös megállapodásban Irán esetében előírt a kiegészítő jegyzőkönyv.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A döntést többen is bírálják: Rosemary Kelanic, a Defense Priorities közel-keleti programjának vezetője szerint különösen felelőtlen lépés éppen az iráni nukleáris program miatt zajló háború közepette urándúsítási technológiát átadni Szaúd-Arábiának, mivel ez Teheránt is további fegyverkezésre sarkallhatja. A feszültséget tovább növeli, hogy Szaúd-Arábia és az atomhatalomnak számító Pakisztán kölcsönös védelmi paktumot írt alá, miután Izrael Katarban hajtott végre támadást. Ráadásul a pakisztáni védelmi miniszter kijelentette, hogy országa nukleáris programja szükség esetén Rijád rendelkezésére áll.
Címlapkép: Getty Images
#világ #megállapodás #usa #donald trump #irán #atomenergia #geopolitika #külpolitika #háború #szaúd-arábia #fegyverkezés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:32
13:15
13:10
13:02
12:56
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 23.
Most dőlhet el, ki keres vagyonokat a sztárrészvényeken: ez lenne 2026 legnagyobb pénzcsinálója?
2026. július 22.
Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége
2026. július 23.
Még mindig szuperhatalomnak számít Oroszország? Itt a friss lista a világ legerősebb országairól - Németország a top 4-ben sincs
2026. július 23.
Kiderült, mennyit kérnek ma a magyar sztárok egyetlen fellépésért: milliókat kaszálnak 40 perc alatt
2026. július 22.
Bűntérkép: itt a leggyakoribbak a rablások Európában - meglepetés, hova került Magyarország a toplistán
NAPTÁR
Tovább
2026. július 23. csütörtök
Lenke
30. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Most érkezett! Megtámadták Moszkvát: brutális lángok csaptak fel, rengeteg az áldozat
2
3 napja
Fertőzött víz folyik a csapból, már 1500-an betegedtek meg: járványhelyzetet hirdettek
3
2 hete
Az utolsó másodperceket számolják az EU-ban: elúszhatnak a magyar milliárdok, ha nem lépünk időben
4
1 hete
Most érkezett! Ukrajna megtámadta Moszkvát: lezárták a repteret, egy létesítmény lángol - hatalmas a pánik
5
2 hete
Meglepő hír érkezett az Egyesült Államokból: Trump állítja, hogy létrejöhet a megállapodás Putyin és Zelenszkij között
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonitásvizsgálat
hitelképesség vizsgálat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 23. 13:02
Még mindig szuperhatalomnak számít Oroszország? Itt a friss lista a világ legerősebb országairól - Németország a top 4-ben sincs
Pénzcentrum  |  2026. július 23. 12:56
Újabb áfacsökkentéseket lengetett be Magyar Péter: itt az érintett termékek listája, erre készül a kormány
Agrárszektor  |  2026. július 23. 12:32
Szinte teljesen eltűnt a víz a magyar tóból: csúf igazságra derült fény