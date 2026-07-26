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Donald J. Trump elnök sajtótájékoztatón mond beszédet 2026. március 9-én. (A Fehér Ház hivatalos fotója: Daniel Torok)
Világ

Rendkívüli döntést hozott Donald Trump: azonnali hatállyal leállította a bombázást, óriási alku van készülőben

Pénzcentrum
2026. július 26. 09:32

Donald Trump amerikai elnök leállította az Irán elleni katonai légicsapásokat, hogy esélyt adjon a diplomáciai rendezésnek. A csaknem két hete tartó támadássorozat felfüggesztése egybeesik a Hormuzi-szoros újranyitását célzó, egyre ígéretesebb teheráni tárgyalásokkal - közölte a Portfolio.

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Az amerikai fegyveres erők az elmúlt tizenhárom napban folyamatosan támadták Iránt, így egyelőre kérdéses, hogy a pénteki utasítás tartós fegyverszünetet eredményez-e. A döntés hátterében az áll, hogy Trump felismerte a korlátozott csapások alacsony hatékonyságát, és bár a nagyszabású offenzíva terveit már kézhez kapta, annak megindításáról még nem határozott.

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A Fehér Házban az elnök később kifejtette, hogy bár megvan a lehetősége a katonai fellépés folytatására vagy fokozására, jelenleg mégis ésszerűbb stratégiának tartja a Teheránnal való megegyezést. Elmondása szerint a párbeszéd már zajlik, és az iráni fél napról napra komolyabban veszi az egyeztetéseket.

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A támadások felfüggesztése mindössze néhány órával azután történt, hogy egy ománi küldöttség Teheránba érkezett, hogy a Hormuzi-szoros újranyitásáról tárgyaljon. A megbeszéléseken jelentős előrelépés történt, így Omán és Irán akár már a hétvégén dűlőre juthat a kérdésben. Az esetleges megállapodás jóváhagyásáról végül az amerikai elnök fog dönteni.

Címlapkép: a Fehér Ház hivatalos fotója, Daniel Torok
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