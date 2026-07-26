Oroszország az év végéig meghosszabbítja a benzin exporttilalmát a belföldi piac védelmében
Rendkívüli döntést hozott Donald Trump: azonnali hatállyal leállította a bombázást, óriási alku van készülőben
Donald Trump amerikai elnök leállította az Irán elleni katonai légicsapásokat, hogy esélyt adjon a diplomáciai rendezésnek. A csaknem két hete tartó támadássorozat felfüggesztése egybeesik a Hormuzi-szoros újranyitását célzó, egyre ígéretesebb teheráni tárgyalásokkal - közölte a Portfolio.
Az amerikai fegyveres erők az elmúlt tizenhárom napban folyamatosan támadták Iránt, így egyelőre kérdéses, hogy a pénteki utasítás tartós fegyverszünetet eredményez-e. A döntés hátterében az áll, hogy Trump felismerte a korlátozott csapások alacsony hatékonyságát, és bár a nagyszabású offenzíva terveit már kézhez kapta, annak megindításáról még nem határozott.
A Fehér Házban az elnök később kifejtette, hogy bár megvan a lehetősége a katonai fellépés folytatására vagy fokozására, jelenleg mégis ésszerűbb stratégiának tartja a Teheránnal való megegyezést. Elmondása szerint a párbeszéd már zajlik, és az iráni fél napról napra komolyabban veszi az egyeztetéseket.
A támadások felfüggesztése mindössze néhány órával azután történt, hogy egy ománi küldöttség Teheránba érkezett, hogy a Hormuzi-szoros újranyitásáról tárgyaljon. A megbeszéléseken jelentős előrelépés történt, így Omán és Irán akár már a hétvégén dűlőre juthat a kérdésben. Az esetleges megállapodás jóváhagyásáról végül az amerikai elnök fog dönteni.
Címlapkép: a Fehér Ház hivatalos fotója, Daniel Torok
Rengeteg katonát küld az ukrán frontra Putyin legfőbb szövetségese: gigászi rakétaszállítmány is érkezhet Moszkvába
Oroszország további harmincezer észak-koreai katona bevetésére készül az ukrajnai fronton
Egy teljes évet bujkált a föld alatt az Ukrajnában harcoló katona: letaglózó részleteket osztott meg a háború valódi arcáról
A mobiltelefonnal rögzített videónapló bepillantást enged a drónháború által átalakított front mindennapjaiba.
Maga az orosz jegybankelnök ismerte be, óriási gondban vannak: ezt a krízist mind a 140 millió ruszki megérzi
Az oroszországi üzemanyagválság egyik fő kiváltó oka a hazai kőolajfinomítókat érő ukrán dróntámadások sorozata.
A pilóta nélküli repülőeszközt reggel 9:39-kor észlelték Sulinától keletre.
Kitálalt Zelenszkij a vatikáni titokról: ez a 15 perces beszélgetés változtatott meg mindent közte és Trump között
Zelenszkij ukrán elnök egy friss interjúban kifejtette, hogy az amerikai elnökkel folytatott áprilisi, vatikáni négyszemközti találkozója hozott fordulatot a kapcsolatukban.
Egységesen új vámokat vezet be az Egyesült Államok csaknem teljes importja után.
Egy frissen kiadott tudományos elemzés szerint a klímaválság okozta rendkívüli hőség szinte kiszárítja Európát.
A pilóta sértetlenül katapultálni tudott, kiképzőrepülés során történt az eset.
Egyre brutálisabb, ami vidéken történik: ezreket kellett kitelepíteni, tovább tombolnak az erdőtüzek
A lángok nemcsak Franciaországban, hanem Európa több más országában, így Olaszországban és Spanyolországban is súlyos pusztítást végeznek.
Még mindig szuperhatalomnak számít Oroszország? Itt a friss lista a világ legerősebb országairól - Németország a top 4-ben sincs
Bár sokan beszélnek az amerikai hegemónia hanyatlásáról, a világ közvéleménye még mindig úgy látja, hogy a globális gazdaság központjában Amerika áll.
Az iráni állami média két halálos áldozatról számolt be az időközbeni amerikai csapások következtében, miközben a Hormuzi-szorosban egy robbanás következtében kigyulladt egy tartályhajó.
Egyre nagyobb az üzemanyagkrízis Oroszországban: évtizedek óta nem látott káoszt okoztak az ukrán támadások
Oroszország jelentős benzinbehozatalra kényszerül, miután az ukrán dróntámadások súlyos károkat okoztak a belföldi kőolaj-finomítói kapacitásokban.
A megállapodás Szaúd-Arábiával lehetővé teheti, hogy a királyság a saját területén dúsítson uránt.
Harmincperces megbeszélést tartott egymással Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ASEAN manilai csúcstalálkozójának margóján.
Az incidensek tovább növelik a globális energiapiac bizonytalanságát, és újabb fennakadásokat okozhatnak a világ egyik legfontosabb hajózási útvonalán.
Óriási tűzvész egy fővárosi ipari parkban: még a magyar miniszter is azonnal megszólalt a katasztrófáról
Háromezer négyzetméteren gyulladtak ki a napelemek szerda este egy soroksári raktárépület tetején, a lángokat a fővárosi hivatásos és önkéntes tűzoltók nagy erőkkel fékezték meg.
Durva csapás érte a népszerű online áruházat: egyetlen éjszaka alatt égett hamuvá a kereskedők teljes megélhetése
Ukrán drónok ismét Oroszország legnagyobb e-kereskedelmi vállalata, a Wildberries raktárait vették célba.
Nem várt csapás érheti az autósokat: az Egyesült Államok konfliktusa miatt brutális drágulás jön a kutakon
Az amerikai–iráni háború eszkalálódása veszélybe sodorja a globális kőolaj-finomítás fellendülését.