Rendkívüli döntést hozott Donald Trump: azonnali hatállyal leállította a bombázást, óriási alku van készülőben

Donald Trump amerikai elnök leállította az Irán elleni katonai légicsapásokat, hogy esélyt adjon a diplomáciai rendezésnek. A csaknem két hete tartó támadássorozat felfüggesztése egybeesik a Hormuzi-szoros újranyitását célzó, egyre ígéretesebb teheráni tárgyalásokkal - közölte a Portfolio.

Az amerikai fegyveres erők az elmúlt tizenhárom napban folyamatosan támadták Iránt, így egyelőre kérdéses, hogy a pénteki utasítás tartós fegyverszünetet eredményez-e. A döntés hátterében az áll, hogy Trump felismerte a korlátozott csapások alacsony hatékonyságát, és bár a nagyszabású offenzíva terveit már kézhez kapta, annak megindításáról még nem határozott.

A Fehér Házban az elnök később kifejtette, hogy bár megvan a lehetősége a katonai fellépés folytatására vagy fokozására, jelenleg mégis ésszerűbb stratégiának tartja a Teheránnal való megegyezést. Elmondása szerint a párbeszéd már zajlik, és az iráni fél napról napra komolyabban veszi az egyeztetéseket.

A támadások felfüggesztése mindössze néhány órával azután történt, hogy egy ománi küldöttség Teheránba érkezett, hogy a Hormuzi-szoros újranyitásáról tárgyaljon. A megbeszéléseken jelentős előrelépés történt, így Omán és Irán akár már a hétvégén dűlőre juthat a kérdésben. Az esetleges megállapodás jóváhagyásáról végül az amerikai elnök fog dönteni.

Címlapkép: a Fehér Ház hivatalos fotója, Daniel Torok