Nem áll meg a zuhanórepülés: ma reggel is gyengült a forint, de azért jó hír is van

Csütörtök reggelre gyengült a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni szinthez képest. Bár a magyar fizetőeszköz a júliusi kezdéshez viszonyítva is veszített az értékéből, az év eleje óta eltelt időszakot tekintve továbbra is jelentős erősödést mutat.

A nemzetközi devizapiacon az euró jegyzése a szerda késő délutáni 358,40 forintról 359,69 forintra emelkedett csütörtök reggelre. Hasonló mozgást produkált a dollár és a svájci frank is; az amerikai fizetőeszköz árfolyama 313,43 forintról 313,76 forintra, míg a svájci franké 388,60 forintról 389,32 forintra nőtt.

A július eleji szinthez képest a forint mindhárom devizával szemben gyengült, az euróhoz és a svájci frankhoz viszonyítva nagyjából egy százalékot, a dollárral szemben pedig fél százalékot veszített az értékéből.

Mindezek ellenére az idei év egészét tekintve a magyar fizetőeszköz határozott pluszban van, hiszen az euróval szemben 6,5 százalékos, a svájci frank ellenében 5,8 százalékos, a dollárhoz képest pedig 4,2 százalékos erősödést könyvelhet el.