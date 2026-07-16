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Sport

Máris eldőlt az angolok kapitányának a sorsa: kiderült, kivágják-e Tuchelt is

Pénzcentrum
2026. július 16. 11:23

A szakember a 2028-as, Nagy-Britanniában sorra kerülő Európa-bajnokság végéig biztosan a padon maradhat - jelentette a Daily Mail.

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Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) továbbra is teljes mértékben bízik Thomas Tuchelben, annak ellenére is, hogy az angol válogatott fájdalmas vereséget szenvedett Argentínától a világbajnokság elődöntőjében. A német szövetségi kapitány pozíciója nincs veszélyben, így a jövőben is ő irányíthatja a nemzeti csapatot.

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Mark Bullingham, a labdarúgó-szövetség vezérigazgatója a mérkőzést követően nem tért ki részletesen Tuchel kontraktusára, de a hírek szerint teljes mértékben támogatja a szakvezetőt. Úgy fogalmazott, szívszorító volt ilyen közel kerülni a döntőhöz, de a játékosok és Thomas is mindent beleadtak. Hozzátette, a keret, a stáb és a szakmai csapat sem dolgozhatott volna keményebben a torna során, végül pedig köszönetet mondott a szurkolóknak a támogatásért.

Az angol válogatott kiábrándító kiesése után azonnal bírálatok kereszttüzébe került a német szakvezető, akinek csapata Atlantában a hosszabbításban kapott ki ősi riválisától. Bár Anglia Anthony Gordon góljával megszerezte a vezetést, a védekező szellemű cserék után átengedte a kezdeményezést a lendületes argentinoknak. Enzo Fernández előbb kiegyenlített, majd a hosszabbításban Lautaro Martínez fejelte be a győztes gólt Lionel Messi beadásából.

FIFA Világbajnokság
Anglia
1
2
Argentína
Félidő: 0-0
2026. július 15. szerda 21:00
|
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Hazai gólszerzők
55' Anthony Gordon
Vendég gólszerzők
85' Enzo Fernández, 92' Lautaro Martínez
36
Labdabirtoklási arány
64
77
Támadások
109
39
Veszélyes támadások
69
2
Kaput eltaláló lövések
5
1
Kaput elkerülő lövések
7
1
Szögletek
6
1
Sárga lapok
3
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
2
Blokkolt lövések
3
Adatlap létrehozva: 2026.07.16.

Sokan úgy vélték, hogy a német trénernek – akinek a szerződése a következő Európa-bajnokság végéig szól – most a pozíciójáért kell küzdenie. Az FA vezetősége azonban továbbra is kiáll a Chelsea, a PSG és a Bayern München korábbi vezetőedzője mellett.

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A mérkőzés után Tuchel vállalta a felelősséget, és kijelentette, hogy nem bánt meg semmit. Megerősítette, hogy a két év múlva esedékes, hazai rendezésű Európa-bajnokságon is ő szeretné irányítani az angol csapatot, miután szerződését még februárban meghosszabbította. A szombati, Franciaország elleni bronzmérkőzésre utalva elmondta, még hátravan egy találkozó, utána pedig természetesen folytatják a közös munkát a hazai Eb-ig, amelyet már nagyon vár.
Címlapkép: Getty Images
#sport #anglia #labdarúgás #világbajnokság #argentína #edző #vb 2026 #angol foci #angol válogatott #lionel messi #foci vb

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