Vége a NATO-csúcsnak, Magyar Péter szerint sikerült megerősíteni a szövetség egységét.
Kilőttek az olaj- és gázárak, miután Trump bejelentette, hogy vége az iráni tűzszünetnek
Donald Trump amerikai elnök bejelentette az Iránnal kötött fegyverszünet végét, és újabb katonai csapást helyezett kilátásba. A geopolitikai feszültségek kiéleződésére azonnal reagáltak a piacok, aminek következtében a kőolaj és a földgáz ára meredeken emelkedett, míg a vezető amerikai tőzsdeindexek gyengültek - tudósított a Telex.
Az ankarai NATO-csúcson részt vevő amerikai elnök az Iránnal korábban megkötött tűzszünettel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy annak vége, és a továbbiakban nem kíván foglalkozni a kérdéssel. Néhány órával a bejelentés után újabb katonai akciót helyezett kilátásba, kijelentve, hogy még aznap este kemény csapást mérnek a közel-keleti országra.
A fejlemények hatására a Brent nyersolaj ára hét százalékkal ugrott meg, miközben az európai irányadó földgázár öt százalékkal emelkedett. A gáz jegyzése egy ponton elérte a megawattóránkénti 49,76 eurós szintet, ami június 11-e óta a legmagasabb értéknek számít.
A nyersanyagok drágulása mellett a részvénypiacokon eladói nyomás érvényesült. A vezető amerikai tőzsdeindexek közül a Dow Jones 1,2, az S&P 500 0,7, a Nasdaq Composite pedig 0,6 százalékos gyengüléssel zárt. A borús nemzetközi hangulat a hazai tőzsdére is rányomta a bélyegét a keddi kereskedésben, így az OTP árfolyama fél százalékkal csökkent, a Mol-papírok viszont közel egy százalékkal erősödtek.
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