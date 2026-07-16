2026. július 16. csütörtök Valter
34 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Cigarettatartó zsebek készlete raktáron, megtekintés alatt
Gazdaság

Tízmilliós cigifogás az M1-esen: kamuklíma alatt rejtőzött a szajré

Pénzcentrum
2026. július 16. 11:05

Több mint tízmillió forint értékű csempészcigarettát találtak a pénzügyőrök az M1-es autópályán egy Olaszországba tartó furgon padlójába rejtve. A jármű a gyanúsan üres raktér és egy keresőkutya jelzése miatt bukott le.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai az Arrabona pihenőhelynél tereltek le ellenőrzésre egy Romániából érkező, cseh rendszámú furgont, amelyet egy 36 éves férfi vezetett. A járőröknek azonnal feltűnt, hogy a járműben mindössze egyetlen klímaberendezést szállítanak. E gyanús körülmény miatt bevetették Totót, a szolgálati kutyát, aki egyértelműen jelezte a dohányáru jelenlétét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jármű alapos átvizsgálásakor a padlólemez is gyanússá vált, mivel a rögzítéseken jól látszott, hogy a burkolatot korábban megbontották. A lemezt felemelve a pénzügyőrök egy speciálisan kialakított rejtekhelyre bukkantak, ahonnan 4550 doboz bolgár zárjeggyel ellátott cigaretta került elő.

A sofőr azzal védekezett, hogy a furgont Romániában vette át, és nem tudott a padló alá rejtett illegális szállítmányról. A hatóság lefoglalta a dohányterméket, a férfi ellen pedig jövedéki jogsértés és költségvetési csalás elkövetése miatt indult eljárás, így akár húszmillió forintos bírságra is számíthat.
Címlapkép: Getty Images
#csalás #NAV #cigaretta #bírság #kutya #csempészet #gazdaság #bűncselekmény #m1-es autópálya #dohánytermék #nemzeti adó és vámhivatal

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:05
10:30
10:23
10:15
10:06
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 15. 16:46
Órákon belül elbúcsúzhatunk kedvenc állampapírjainktól - Meddig folytatódhat a kamatvágás?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. július 16. 09:45
Megvesz egy médiavállalkozást a Simicska Lajostól indult Kuna Tibor, aki egy közel 2 milliárdos védelmi pénzről is beszélt
A NER egykori egyik meghatározó kommunikációs vállalkozója azt mondta a Válasz Online-nak: már kivál...
Bankmonitor  |  2026. július 16. 09:23
Emeli a tétet a Revolut - brutális kamatot kínálnak lekötés nélkül is
A Revolut több ponton is hozzányúl Megtakarítási Számlájának kamatához: az olcsóbb számlacsomagoknál...
Kasza Elliott-tal  |  2026. július 16. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. július
Július elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gy...
Holdblog  |  2026. július 14. 17:03
Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk
A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árn...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 16.
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
2026. július 15.
Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?
2026. július 16.
Újabb légkondi-krach érik Magyarországon: indul a háború a munkahelyeken, rengeteg dolgozó nem fog örülni
2026. július 15.
Nők a politikában: van előrelépés, de még messze az egyenlőség
2026. július 15.
Rengeteg fiatalt csap arcul a valóság: ezért nem lesz soha akkora vagyonuk, mint szüleiknek, nagyszüleiknek
NAPTÁR
Tovább
2026. július 16. csütörtök
Valter
29. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kiszivárgott: luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot épít Donald Trump a magyar nagyvárosban
2
2 hete
Fontos változás indulhat a magyarországi fizetéseknél: erre kell készülni az év második felében
3
2 hete
Bejelentette Magyar Péter: 40 milliárd forintot osztanak szét a magyarok között - mutatjuk, ki jogosult az új támogatásra
4
2 hete
Ikonikus építménytől búcsúzhatnak a Budapesten élők: döntöttek, lebontják a főváros látképének meghatározó elemét
5
2 hete
Ennyibe kerül egy klíma beszerelése 2026-ban: klíma ára, minden költsége a hőkupola árnyékában
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékcsökkenés
a vagyontárgyban keletkezett károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értékét csökkentő tényező (écs). A károkozó ezt a kártételt is köteles megtéríteni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 16. 10:30
Most közölték! Szalmonellás instant ételt hívnak vissza a boltokból: nehogy megedd, ha ilyet vettél
Pénzcentrum  |  2026. július 16. 10:06
Újabb légkondi-krach érik Magyarországon: indul a háború a munkahelyeken, rengeteg dolgozó nem fog örülni
Agrárszektor  |  2026. július 16. 10:31
Nem várt fordulat a kiszáradó Velencei-tónál: így menthetik meg a pusztulástól