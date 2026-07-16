Tízmilliós cigifogás az M1-esen: kamuklíma alatt rejtőzött a szajré

Több mint tízmillió forint értékű csempészcigarettát találtak a pénzügyőrök az M1-es autópályán egy Olaszországba tartó furgon padlójába rejtve. A jármű a gyanúsan üres raktér és egy keresőkutya jelzése miatt bukott le.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai az Arrabona pihenőhelynél tereltek le ellenőrzésre egy Romániából érkező, cseh rendszámú furgont, amelyet egy 36 éves férfi vezetett. A járőröknek azonnal feltűnt, hogy a járműben mindössze egyetlen klímaberendezést szállítanak. E gyanús körülmény miatt bevetették Totót, a szolgálati kutyát, aki egyértelműen jelezte a dohányáru jelenlétét.

A jármű alapos átvizsgálásakor a padlólemez is gyanússá vált, mivel a rögzítéseken jól látszott, hogy a burkolatot korábban megbontották. A lemezt felemelve a pénzügyőrök egy speciálisan kialakított rejtekhelyre bukkantak, ahonnan 4550 doboz bolgár zárjeggyel ellátott cigaretta került elő.

A sofőr azzal védekezett, hogy a furgont Romániában vette át, és nem tudott a padló alá rejtett illegális szállítmányról. A hatóság lefoglalta a dohányterméket, a férfi ellen pedig jövedéki jogsértés és költségvetési csalás elkövetése miatt indult eljárás, így akár húszmillió forintos bírságra is számíthat.