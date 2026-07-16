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Sport

Botrány az argentinok győztes elődöntője után: borítékolható a büntetés, ezt nem tűri a FIFA

Pénzcentrum
2026. július 16. 10:23

Fegyelmi eljárás indulhat az argentin labdarúgó-válogatott ellen, miután a világbajnoki elődöntőben aratott, Anglia elleni győzelmet a Falkland-szigetekre vonatkozó területi követeléseket hirdető transzparenssel ünnepelte a csapat - számolt be a BBC Sport.

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A címvédő argentinok drámai küzdelemben fordítottak Atlantában: a hajrában lőtt két góllal 2–1-re legyőzték Thomas Tuchel csapatát, így vasárnap Spanyolországgal mérkőznek meg a döntőben. A lefújás után a játékosok egy "Las Malvinas son Argentinas" – azaz "A Falkland-szigetek Argentínáé" – feliratú transzparenssel a kezükben ünnepeltek.

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A dél-atlanti-óceáni, brit fennhatóság alá tartozó szigetcsoport hovatartozása régóta feszültségforrás Nagy-Britannia és Argentína között. A két ország 1982-ben háborút is vívott a területért; a 74 napig tartó konfliktus 655 argentin és 255 brit katona, valamint három helyi lakos életét követelte.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korábban már szankcionált hasonló megnyilvánulást, amikor 2014-ben 20 ezer fontra büntette az argentin szövetséget, amiért a játékosok egy Szlovénia elleni barátságos mérkőzés előtt ugyanezt a feliratot mutatták fel. A világszövetség álláspontja szerint az ilyen akciók sértik a politikai állásfoglalásokra vonatkozó szabályzatot.

A győzelmet követően Victoria Villarruel argentin alelnök az X közösségi oldalon méltatta a csapatot. Úgy fogalmazott, hogy ez "nem csupán egy meccs volt", hozzátéve, hogy a szigeteket "a vérükben és a szívükben hordozzák". A mérkőzés előtt pedig kijelentette, hogy az elődöntő arról szól, hogy "a betolakodókat a helyükre tegyék".

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Ezzel szemben Lionel Scaloni argentin szövetségi kapitány a találkozó előtt hangsúlyozta, hogy nem keveri össze a labdarúgást a politikával. Mint mondta, ez egy futballmérkőzés, és bár tisztelik az évekkel ezelőtt történteket, a sportot nem szabad összekeverni a politikai ügyekkel. A történelmi feszültségek miatt az elődöntőt fokozott biztonsági intézkedések mellett rendezték meg.

FIFA Világbajnokság
Anglia
1
2
Argentína
Félidő: 0-0
2026. július 15. szerda 21:00
|
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Hazai gólszerzők
55' Anthony Gordon
Vendég gólszerzők
85' Enzo Fernández, 92' Lautaro Martínez
36
Labdabirtoklási arány
64
77
Támadások
109
39
Veszélyes támadások
69
2
Kaput eltaláló lövések
5
1
Kaput elkerülő lövések
7
1
Szögletek
6
1
Sárga lapok
3
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
2
Blokkolt lövések
3
Adatlap létrehozva: 2026.07.16.
Címlapkép: Getty Images
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