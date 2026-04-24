2026. április 24. péntek György
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mihail Kogalniceanu, Románia - 2023. március 31: Amerikai katonák a Constanta város közelében lévő Mihail Kogalniceanu NATO légibázison az amerikai egységek csapatváltása alkalmából rendezett ünnepségen.
Világ

Kiszivárgott egy titkos dokumentum: bosszúra készül Donald Trump a hátat fordító szövetségesek ellen

Pénzcentrum
2026. április 24. 08:16

Egy kiszivárgott belső Pentagon-dokumentumból kiderült, hogy az Egyesült Államok megtorló lépéseket fontolgat azokkal a szövetségeseivel szemben, akik nem nyújtottak kellő támogatást az Irán elleni háborúban. A javaslatok között szerepel Spanyolország NATO-tagságának felfüggesztése, valamint a Falkland-szigetek feletti brit szuverenitás diplomáciai támogatásának megvonása - írta meg a Reuters.

A magas rangú védelmi tisztségviselők között keringő dokumentum komoly frusztrációról árulkodik. Az amerikai vezetést az háborította fel, hogy több ország megtagadta vagy csak vonakodva biztosította a légtér- és támaszponthasználati jogokat. Washington ezeket a hozzájárulásokat a NATO-n belüli alapvető elvárásnak tekintette a hadműveletekhez. A felvázolt tervek szerint a vonakodó államokat megfosztanák a katonai szövetségen belüli kulcspozícióiktól.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Donald Trump elnök korábban élesen bírálta az európai partnereket, amiért nem segítettek a nemzetközi hajóforgalom elől elzárt Hormuzi-szoros felszabadításában. Egy interjúban még az amerikai kilépés lehetőségét is felvetette a katonai szövetségből. A Pentagon belső irata ugyanakkor nem javasol ilyen drasztikus lépést, és az európai támaszpontok bezárását sem szorgalmazza.

Spanyolország különösen kényes pont Washington számára. A madridi vezetés ugyanis nem engedélyezte a területén lévő amerikai támaszpontok és a spanyol légtér használatát az Irán elleni csapásmérésekhez. A dokumentum szerzői szerint a spanyol NATO-tagság felfüggesztése katonailag ugyan nem okozna komoly fennakadást, a lépés szimbolikus üzenete azonban hatalmas lenne.

Hasonlóan feszült a viszony Nagy-Britanniával is. A londoni kormány kezdetben megtagadta, hogy az amerikai erők brit támaszpontokról indítsanak támadó hadműveleteket, és csak később engedélyezte a tisztán védelmi célú akciókat. Erre válaszul az Egyesült Államok újragondolhatja a Falkland-szigetek feletti brit szuverenitás támogatását. Ez a lépés egyértelmű diplomáciai nyomásgyakorlást jelentene, amely egyben kedvezne Javier Milei argentin elnöknek, Trump szoros szövetségesének is. Eközben Franciaország és több más tagállam is elzárkózott a tengeri blokádhoz való csatlakozástól. Ezzel el akarták kerülni a nyílt háborúba való belesodródást, és jelezték, hogy csak egy tűzszünet után segítenének a Hormuzi-szoros biztosításában.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a helyzettel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az iráni konfliktus rávilágított a szövetségesi viszonyok valós állapotára. Emlékeztetett arra, hogy bár Irán nagy hatótávolságú rakétái nem az Egyesült Államokat, hanem Európát fenyegetik, Washington mégis magára maradt a fellépésben. A Pentagon vezetője hangsúlyozta: nincs sok értelme egy olyan szövetségnek, amelynek tagjai nem hajlandók kiállni az Egyesült Államok mellett a kritikus pillanatokban.
Címlapkép: Getty Images
#spanyolország #franciaország #világ #konfliktus #nagy-britannia #irán #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #háború #argentína

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
08:31
08:16
07:45
07:37
07:30
NAPTÁR
Tovább
2026. április 24. péntek
György
17. hét
Április 24.
A kísérleti állatok világnapja
Április 24.
A rendőrség napja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diverzifikáció
a vállalkozások által alkalmazott aktív, célratörő üzletpolitika, melynek eredményeként új termékekkel és szolgáltatásokkal bővül vagy teljesen megváltozik a vállalkozás tevékenysége, növekszik a piaci részesedése és meggyorsul fejlődése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
