Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy három héttel meghosszabbítják az Izrael és Libanon között hétfőn lejáró tűzszünetet.
Kiszivárgott egy titkos dokumentum: bosszúra készül Donald Trump a hátat fordító szövetségesek ellen
Egy kiszivárgott belső Pentagon-dokumentumból kiderült, hogy az Egyesült Államok megtorló lépéseket fontolgat azokkal a szövetségeseivel szemben, akik nem nyújtottak kellő támogatást az Irán elleni háborúban. A javaslatok között szerepel Spanyolország NATO-tagságának felfüggesztése, valamint a Falkland-szigetek feletti brit szuverenitás diplomáciai támogatásának megvonása - írta meg a Reuters.
A magas rangú védelmi tisztségviselők között keringő dokumentum komoly frusztrációról árulkodik. Az amerikai vezetést az háborította fel, hogy több ország megtagadta vagy csak vonakodva biztosította a légtér- és támaszponthasználati jogokat. Washington ezeket a hozzájárulásokat a NATO-n belüli alapvető elvárásnak tekintette a hadműveletekhez. A felvázolt tervek szerint a vonakodó államokat megfosztanák a katonai szövetségen belüli kulcspozícióiktól.
Donald Trump elnök korábban élesen bírálta az európai partnereket, amiért nem segítettek a nemzetközi hajóforgalom elől elzárt Hormuzi-szoros felszabadításában. Egy interjúban még az amerikai kilépés lehetőségét is felvetette a katonai szövetségből. A Pentagon belső irata ugyanakkor nem javasol ilyen drasztikus lépést, és az európai támaszpontok bezárását sem szorgalmazza.
Spanyolország különösen kényes pont Washington számára. A madridi vezetés ugyanis nem engedélyezte a területén lévő amerikai támaszpontok és a spanyol légtér használatát az Irán elleni csapásmérésekhez. A dokumentum szerzői szerint a spanyol NATO-tagság felfüggesztése katonailag ugyan nem okozna komoly fennakadást, a lépés szimbolikus üzenete azonban hatalmas lenne.
Hasonlóan feszült a viszony Nagy-Britanniával is. A londoni kormány kezdetben megtagadta, hogy az amerikai erők brit támaszpontokról indítsanak támadó hadműveleteket, és csak később engedélyezte a tisztán védelmi célú akciókat. Erre válaszul az Egyesült Államok újragondolhatja a Falkland-szigetek feletti brit szuverenitás támogatását. Ez a lépés egyértelmű diplomáciai nyomásgyakorlást jelentene, amely egyben kedvezne Javier Milei argentin elnöknek, Trump szoros szövetségesének is. Eközben Franciaország és több más tagállam is elzárkózott a tengeri blokádhoz való csatlakozástól. Ezzel el akarták kerülni a nyílt háborúba való belesodródást, és jelezték, hogy csak egy tűzszünet után segítenének a Hormuzi-szoros biztosításában.
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a helyzettel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az iráni konfliktus rávilágított a szövetségesi viszonyok valós állapotára. Emlékeztetett arra, hogy bár Irán nagy hatótávolságú rakétái nem az Egyesült Államokat, hanem Európát fenyegetik, Washington mégis magára maradt a fellépésben. A Pentagon vezetője hangsúlyozta: nincs sok értelme egy olyan szövetségnek, amelynek tagjai nem hajlandók kiállni az Egyesült Államok mellett a kritikus pillanatokban.
Súlyos figyelmeztetés Brüsszelből: évekig tarthat a kilábalás, az olcsó energiának búcsút mondhatunk
A közel-keleti konfliktus okozta energiaválság miatt az elmúlt két hónapban mintegy 24 milliárd euró többletköltség hárult Európára.
Vége a hónapokig tartó drámának: a Barátság-vezeték újraindulásával Ukrajna megkaphatja a vétózott kölcsönt
Ukrajna újraindította az orosz kőolaj tranzitját Magyarország és Szlovákia felé a Barátság (Druzsba) kőolajvezetéken.
Újabb fordulat a Hormuzi-szorosnál: Irán két hajót is lefoglalt, a tűzszünet sorsa továbbra is bizonytalan
Irán két hajót foglalt le a Hormuzi-szorosban, miközben az Egyesült Államok határozatlan időre felfüggesztette a támadásokat.
Tényleg találkozhat Putyin és Zelenszkij? Megszólalt a Kreml – csak ebben az esetben valósulhat meg a várva-várt forgatókönyv
Vlagyimir Putyin ugyanakkor korábban már jelezte, hogy Moszkvában bármikor kész fogadni ukrán hivatali partnerét.
Vlagyimir Putyin orosz elnök először 2022 júliusában, a teljes körű invázió kezdete utáni negyedik hónapban jelentette be Luhanszk megye teljes elfoglalását.
Váratlan fél lépett fel az orosz-ukrán háborúban: ennek a katonai nagyhatalomnak a vezetője békítené ki a feleket
Erdogan azt az elvárását is megfogalmazta, hogy a NATO európai tagországai vállaljanak több felelősséget a transzatlanti biztonság szavatolásában
Kész, vége: elfogadta a parlement az új törvényt – aki 2008 után született, soha többé nem dohányozhat
A jogszabály értelmében a 2009 januárja után születettek már soha nem vásárolhatnak legálisan dohányterméket.
Évekig hamis néven élt Mexikóban taxisofőrként, miközben Európa egyik legkeresettebb bűnözőjeként körözték.
António Costa, az Európai Tanács elnöke, nehéz helyzetben van. Jövőre Franciaországban, Spanyolországban és Lengyelországban is sorsdöntő választásokat tartanak.
Váratlan fordulat a határidő lejárta előtt: Trump az utolsó pillanatban lépett, mi lesz az iráni háború lezárásával?
Donald Trump amerikai elnök meghosszabbította az Iránnal kötött fegyverszünetet.
Kiderült Ukrajna terve az EU-csatlakozáshoz: ezzel a váratlan ajánlattal szerelnék le a kritikus tagállamokat
Az egyik legérzékenyebb uniós támogatási rendszerhez sem nyúlnának évekig – ezzel próbálják eloszlatni a tagállamok félelmeit.
Pozsony szerint egy politikai döntés állhat az olajszállítás leállása mögött, és ez az uniós szankciókat is befolyásolja.
Hajszálon függ az energiaellátás: egyetlen váratlan incidens is elég ahhoz, hogy drámai láncreakció induljon el
A közelmúltbeli feszültségek és lezárási fenyegetések rávilágítottak arra, hogy a világkereskedelem és az energiaellátás mennyire kiszolgáltatott a szűk tengeri átjáróknak.
Hónapok óta erre a hírre várt Magyarország: Zelenszkij rendkívüli bejelentést tett a létfontosságú kőolajvezetékről
Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását, a vezeték ismét üzembe helyezhető
Kétségbeesett lépésre kényszerültek a csúcsvezetők: olyan energiaválság közeleg, ami az összes eddigit felülmúlja
Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója kijelentette: "Ez valóban a történelem legnagyobb válsága."
A csapás különösen érzékeny időpontban történt, hiszen Magyarország és Szlovákia éppen a januárban leállt kőolajszállítások újraindulására vár.
Robert Kiyosaki ismert befektető szerint 2026-ban kipukkan a világgazdaság "minden-buborékja".
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy április végére ismét üzemképes lesz a januárban megsérült Barátság kőolajvezeték.
