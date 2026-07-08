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Világ

Véget ért a NATO-csúcs: Magyar Péter szerint sikerült megerősíteni a szövetség egységét

Pénzcentrum/MTI
2026. július 8. 17:23

Véget ért a NATO ankarai ülése. Sikeres két napon vagyunk túl. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét – számolt be róla a kormányfő Facebookon.

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Magyar Péter megerősítette: Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A bejegyzés végén közölte azt is, hogy Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak.

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A találkozó nem volt éppenséggel zökkenőmentes, Donald Trump amerikai elnök például újra arról kezdett beszélni, hogy igényt tartana Grönlandra, és elrendelte az USA és Spanyolország közti kereskedelem leállítását. "Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig" – tette hozzá a miniszterelnök.

Mark Rutte NATO-főtitkár a csúcs után kijelentette, hogy a vezetők az egység iránti erős érzékről tettek tanúbizonyságot Donald Trump kijelentései után. A NATO-tagállamok szilárdan kiálltak az 5-ös cikkely szerinti kollektív védelem elve és Ukrajna további támogatása mellett ankarai csúcstalálkozójuk szerdán közzétett zárónyilatkozatában.

A Donald Trump amerikai elnök által is támogatott szöveg szerint az európai tagországok és Kanada is nagyobb felelősséget vállal a közös védelmi erőfeszítésekben. A NATO-tagállamok emellett ígéretet tettek, hogy az idén legalább 70 milliárd euróval támogatják Ukrajnát, amit felszerelések mellett kiképzésre és egyéb támogatásokra költhetnek. Jövőre legalább ugyanezen a szinten kívánják tartani a kijevi vezetésnek szánt katonai segélyezést.

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A főtitkár bejelentette, hogy a szövetségesek 27 milliárd eurót (9 664,38 milliárd forintot) fektetnek üzemanyag-tároló létesítményekbe, hogy erősítsék az észak-atlanti szövetség ellátási láncát. "A szövetségesek történelmi lépést tesznek a NATO ellátási láncának erősítésével annak biztosítására, hogy az erőinknek meglegyen a háborús készültséghez szükséges energiaellátásuk" - mondta a főtitkár a csúcstalálkozó után tartott sajtótájékoztatón. A tagállamok vezetői a csúcstalálkozón emelett több mint 50 milliárd dollár értékű védelmi kiadásokat jelentettek be.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
1 órája
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