Általános és középfokú oktatás, a sokszínű gyerekek újra iskolába járnak.
Tech

Drámai pillanatok a szomszédos országban: sorra ürítik ki az iskolákat egy rémisztő fenyegetés miatt

Pénzcentrum
2026. április 27. 15:17

Több horvát nagyvárosban iskolákat ürítettek ki hétfőn, miután robbantással fenyegető üzenetek érkeztek az intézményekhez. Zágrábban, Splitben és Rijekában is intézkedtek a hatóságok, a rendőrség minden érintett épületben átvizsgálást indított.

A hivatalos tájékoztatás szerint az iskolák olyan üzeneteket kaptak, amelyek robbanószerkezetek elhelyezéséről szóltak. A rendőrség a bejelentéseket követően azonnal életbe léptette a biztonsági protokollt, és megkezdte az épületek ellenőrzését. Az érintett intézményekből a diákokat és a dolgozókat kivezették, a területeket lezárták.

A jelenség nem új, a hatóságok szerint Horvátországban már több mint egy hete érkeznek hasonló fenyegetések. Az eddigi esetekben minden riasztás vaklármának bizonyult, ennek ellenére a rendőrség minden alkalommal teljes körű vizsgálatot végez.

Davor Bozinović belügyminiszter korábban arról beszélt, hogy a fenyegetéssorozat mögött akár szervezett akció is állhat. A miniszter szerint nem zárható ki, hogy a támadások egy hibrid hadviselési stratégia részét képezik, amelynek célja a társadalom destabilizálása és a hatóságok leterhelése.

A nyomozás során a horvát rendőrség nemzetközi együttműködésben dolgozik. A hatóságok feltételezik, hogy a fenyegető üzeneteket külföldi szervereken keresztül küldték, ezért több európai ország rendvédelmi szerveivel is felvették a kapcsolatot.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy minden egyes bejelentést komolyan kezelnek. A biztonsági ellenőrzéseket minden esetben elvégzik, függetlenül attól, hogy az eddigi riasztások nem bizonyultak valós veszélynek.
Címlapkép: Getty Images
#tech #rendőrség #iskola #kiberbűnözés #horvátország #bűncselekmény #nyomozás #diákok #nemzetközi #terrorizmus #fenyegetés

