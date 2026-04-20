Április 20-án kora reggel csőtörés miatt beszakadt az úttest a budapesti Róbert Károly körúton.
Terrortámadás történt Ukrajnában! Kijev szívében csapott le a támadó - Zelenszkij is megszólalt
Terrorcselekményként vizsgálják az ukrán hatóságok azt a több halálos áldozattal járó szombati kijevi lövöldözést, amelynek során egy fegyveres túszokat ejtett egy szupermarketben. Az 58 éves támadó nem támasztott követeléseket, a kiérkező rendőrök pedig végül a helyszínen lelőtték.
Ruslan Kravcsenko főügyész bejelentette, hogy terrorcselekményként kezelik azt a több halálos áldozattal járó lövöldözést, ami szombaton történt Kijevben egy szupermarketnél. A hivatal tájékoztatása szerint a moszkvai születésű férfi a főváros Holoszijivszkij kerületében először az utcán kezdett lövöldözni.
Ezt követően bemenekült egy üzletbe, ahol elbarikádozta magát a túszokkal. A rendőrségi túsztárgyaló hiába próbált kapcsolatba lépni vele, a fegyveres egyáltalán nem válaszolt. Az indítékot még vizsgálják, az viszont már kiderült, hogy a támadó lakását a lövöldözéssel nagyjából egy időben felgyújtották.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a nyomozók több lehetséges nyomozati szálat is vizsgálnak. A büntetett előéletű elkövető korábban hosszú ideig a kelet-ukrajnai Donyeck megyében élt. Ukrajnában az ilyen tömeges lövöldözések rendkívül ritkák. A 2022 februárjában megindult orosz invázió óta mostanáig egyetlen hasonló eset sem történt.
A tragédia komoly személyi következményekkel is járt a rendőrség kötelékében. A támadást követően elterjedt egy videófelvétel, amelyen az látható, hogy a lövések hallatán több rendőr is elmenekül a helyszínről. Ivan Vihivszkij országos rendőrfőnök azonnali vizsgálatot indított, és annak idejére felfüggesztette a felvételen szereplő egyenruhásokat. Beosztottjainak megfutamodása és szakmaiatlan viselkedése miatt Jevhen Zsukov, az Ukrán Járőrrendőrség vezetője benyújtotta lemondását.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus, évtizedek óta izzik a háttérben, vajon mikor tör ki?
Ebben a mostani, feszült világpolitikai helyzetben az egyik legveszélyesebb „lőporos hordó” kétségkívül a Tajvani-szoros mentén található.
Őrületes rekord dőlt meg az árverésen: elképesztő pénzt csengettek ki a világhírű hajókatasztrófa több mint százéves emlékéért
Rekordáron, 670 ezer fontért (kb. 280 millió forint) kelt el a Titanic egyik túlélőjének mentőmellénye egy angliai árverésen.
Nem kertelt tovább Leó pápa: pontot tett a Donald Trumppal kapcsolatos balhé végére, de keményen odaszúrt az Egyesült Államoknak
XIV. Leó pápa szerint félreértés volt, hogy afrikai körútján elhangzott szavait Donald Trumppal folytatott vitaként értelmezték.
Végleg betelt a pohár az iráni tárgyalásokon: ha ezt nem lépi meg az Egyesült Államok, teljesen lőttek a megegyezésnek
Bár a közelmúltbeli béketárgyalásokon történt némi előrelépés, továbbra is mélyek az ellentétek Irán és az Egyesült Államok között.
Retteghet Donald Trump: közeleg a nap, amikor teljesen megbéníthatják az elnök hatalmát az Egyesült Államokban
A közelgő amerikai félidős választásokon a demokratáknak jó esélyük van visszaszerezni a kongresszusi többséget a népszerűtlen Donald Trumppal és a gazdasági nehézségekkel küzdő republikánusokkal szemben.
Elképesztő részletek derültek ki Oroszország titkos flottájáról: Ukrajna pusztulását hozhatja az új engedmény?
Washington a nyugati szankciók ellenére meghosszabbította az Oroszország számára biztosított kőolaj-értékesítési mentességet.
Kiderült az évtizedes orosz átverés: elképesztő, mennyire pontatlanok valójában az Ukrajnára kilőtt rakéták
Az Ukrajna ellen bevetett orosz rakéták – a H–101, a Kalibr és az Iszkander – valós teljesítménye jelentősen elmarad a hivatalosan hirdetett adatoktól.
Brutális, ami Magyarországra vár, ha tovább húzódik az iráni háború: elkerülhetetlen a kőkemény drágulás?
A közel-keleti konfliktus eszkalációja, a Hormuzi-szoros körüli feszültségek és az ezekből fakadó globális gazdasági hatások kerültek a CashTag eheti epizódjának fókuszába.
Lemásolta Ukrajna az oroszok szuperfegyverét: esélye sem lesz a légvédelemnek a pusztító újdonsággal szemben
Ukrajna egy saját fejlesztésű, légi indítású rakétán dolgozik. A fegyver a nehezen leküzdhető orosz Kindzsal mintájára készül.
Elképesztő döntés született az olajszankciókról: komoly felmentést kapott a régió, de már ketyeg az ultimátum
Az amerikai kormány június 16-ig meghosszabbította azt az engedélyt, amelynek alapján a horvát Janaf vállalat továbbra is szállíthat nyersolajat a Szerbiai Kőolajipari Vállalatnak.
Ukrajna 2026 első felében 25 ezer földi robotrendszert vásárol. Ez a mennyiség a tavalyi beszerzés kétszerese.
Halállistát tett közzé Oroszország: 21 európai helyszín került a rakéták célkeresztjébe, csak meg kell nyomni a gombot
Az orosz védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta huszonegy olyan európai üzem pontos koordinátáit, amelyek drónokat gyártanak Ukrajnának.
Megy a csiki-csuki: Irán megint lezárta a Hormuzi-szorost, közben Trump "meglehetősen jó" hírekről beszél
Irán az amerikai blokádra hivatkozva alig egy nap után ismét átvette a teljes ellenőrzést a Hormuzi-szoros felett.
Ukrajna és nemzetközi hitelezői megállapodtak az ország adósságszolgálati kötelezettségeinek további halasztásáról.
Történelmi mélyponton az alkoholfogyasztás az Egyesült Államokban: kevesen gondolták volna, de Trump is vastagon benne van
A gazdasági nehézségek, a vámháborúk, a szigorodó bevándorláspolitika és az általános bizonytalanság egyaránt visszafogja az alkoholfogyasztást az Egyesült Államokban.
Megfordította a vasárnapi állást, és megnyerte a paksi központú választókerületet a Tisza Párt jelöltje, Cseh Tamás.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Irán ismét megnyitja a Hormuzi-szorost a hajóforgalom előtt.
Nemzetközi koalíció tárgyal pénteken Párizsban a Hormuzi-szoros tengeri forgalmának újraindítását célzó tervekről.
