Terrortámadás történt Ukrajnában! Kijev szívében csapott le a támadó - Zelenszkij is megszólalt

Terrorcselekményként vizsgálják az ukrán hatóságok azt a több halálos áldozattal járó szombati kijevi lövöldözést, amelynek során egy fegyveres túszokat ejtett egy szupermarketben. Az 58 éves támadó nem támasztott követeléseket, a kiérkező rendőrök pedig végül a helyszínen lelőtték.

Ruslan Kravcsenko főügyész bejelentette, hogy terrorcselekményként kezelik azt a több halálos áldozattal járó lövöldözést, ami szombaton történt Kijevben egy szupermarketnél. A hivatal tájékoztatása szerint a moszkvai születésű férfi a főváros Holoszijivszkij kerületében először az utcán kezdett lövöldözni.

Ezt követően bemenekült egy üzletbe, ahol elbarikádozta magát a túszokkal. A rendőrségi túsztárgyaló hiába próbált kapcsolatba lépni vele, a fegyveres egyáltalán nem válaszolt. Az indítékot még vizsgálják, az viszont már kiderült, hogy a támadó lakását a lövöldözéssel nagyjából egy időben felgyújtották.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a nyomozók több lehetséges nyomozati szálat is vizsgálnak. A büntetett előéletű elkövető korábban hosszú ideig a kelet-ukrajnai Donyeck megyében élt. Ukrajnában az ilyen tömeges lövöldözések rendkívül ritkák. A 2022 februárjában megindult orosz invázió óta mostanáig egyetlen hasonló eset sem történt.

A tragédia komoly személyi következményekkel is járt a rendőrség kötelékében. A támadást követően elterjedt egy videófelvétel, amelyen az látható, hogy a lövések hallatán több rendőr is elmenekül a helyszínről. Ivan Vihivszkij országos rendőrfőnök azonnali vizsgálatot indított, és annak idejére felfüggesztette a felvételen szereplő egyenruhásokat. Beosztottjainak megfutamodása és szakmaiatlan viselkedése miatt Jevhen Zsukov, az Ukrán Járőrrendőrség vezetője benyújtotta lemondását.