Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Nagy látószögű felvétel a város feletti drámai égboltról zivatar előtt (Kijev)
Világ

Terrortámadás történt Ukrajnában! Kijev szívében csapott le a támadó - Zelenszkij is megszólalt

2026. április 20. 08:04

Terrorcselekményként vizsgálják az ukrán hatóságok azt a több halálos áldozattal járó szombati kijevi lövöldözést, amelynek során egy fegyveres túszokat ejtett egy szupermarketben. Az 58 éves támadó nem támasztott követeléseket, a kiérkező rendőrök pedig végül a helyszínen lelőtték.

Ruslan Kravcsenko főügyész bejelentette, hogy terrorcselekményként kezelik azt a több halálos áldozattal járó lövöldözést, ami szombaton történt Kijevben egy szupermarketnél. A hivatal tájékoztatása szerint a moszkvai születésű férfi a főváros Holoszijivszkij kerületében először az utcán kezdett lövöldözni.

Ezt követően bemenekült egy üzletbe, ahol elbarikádozta magát a túszokkal. A rendőrségi túsztárgyaló hiába próbált kapcsolatba lépni vele, a fegyveres egyáltalán nem válaszolt. Az indítékot még vizsgálják, az viszont már kiderült, hogy a támadó lakását a lövöldözéssel nagyjából egy időben felgyújtották.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a nyomozók több lehetséges nyomozati szálat is vizsgálnak. A büntetett előéletű elkövető korábban hosszú ideig a kelet-ukrajnai Donyeck megyében élt. Ukrajnában az ilyen tömeges lövöldözések rendkívül ritkák. A 2022 februárjában megindult orosz invázió óta mostanáig egyetlen hasonló eset sem történt.

A tragédia komoly személyi következményekkel is járt a rendőrség kötelékében. A támadást követően elterjedt egy videófelvétel, amelyen az látható, hogy a lövések hallatán több rendőr is elmenekül a helyszínről. Ivan Vihivszkij országos rendőrfőnök azonnali vizsgálatot indított, és annak idejére felfüggesztette a felvételen szereplő egyenruhásokat. Beosztottjainak megfutamodása és szakmaiatlan viselkedése miatt Jevhen Zsukov, az Ukrán Járőrrendőrség vezetője benyújtotta lemondását.
#rendőrség #ukrajna #bűncselekmény #haláleset #világ #tragédia #kijev #terrorcselekmény #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #lövöldözés

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:44
08:40
08:30
08:15
08:04
2026. április 20.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus, évtizedek óta izzik a háttérben, vajon mikor tör ki?
2026. április 19.
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
2026. április 19.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: az ittas sofőrök miatt romlik a helyzet sok helyen
2026. április 19.
Brutális, ami Magyarországra vár, ha tovább húzódik az iráni háború: elkerülhetetlen a kőkemény drágulás?
2026. április 19.
Elképesztő, mi nyílt az üres üzletek helyén ezen a legendás hazai körúton: szabályosan özönlenek ide az emberek
1
5 napja
Moszkva üzent Magyar Péternek: Lavrov kemény szavakat küldött a leendő magyar kormányfőnek
2
7 napja
Megszólalt a Kreml Orbánék buktája után: erre számíthat Magyarország, erre készül Oroszország
3
5 napja
Váratlan fordulat Orbán Viktor utolsó csúcstalálkozóján: ezért vonhatja felelősségre Ursula von der Leyen
4
1 hete
Kiszivárgott a Kreml jóslata az április 12-i magyarországi választásról: sokakat meglephet, mire számítanak Putyinék
5
2 napja
Halállistát tett közzé Oroszország: 21 európai helyszín került a rakéták célkeresztjébe, csak meg kell nyomni a gombot
Hitelminősítés
A nemzetközi hitelminősítő intézetek a hosszú lejáratú adósságok esetében betűsorozatokkal jelzik egy hitelfelvevő kockázati besorolását. A besorolás iránytű annak meghatározásához, hogy a befektető mekkora tartalékot képezzen az adott befektetés mellé. A Moody's besorolása: Aaa -legjobb, Aa, A, Baa, Ba, b, Caa, Ca, C- a legrosszabb.

Pénzcentrum  |  2026. április 20. 08:40
Világelső lett a magyar pénz a kormányváltás után, de még nincs vége: jöhet a 340 forintos euró?!
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 08:30
Újabb nevet jelentett be Magyar Péter: őt jelölik az Országgyűlés elnökének
Agrárszektor  |  2026. április 20. 08:17
Figyelmeztetik a magyarokat: kemény vihar csap le ma erre az 5 megyére