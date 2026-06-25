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Brutális földrengés rázta meg Venezuela fővárosát és környékét: több tucatnyian meghaltak, rengeteg épület megsemmisült
Caracasban és környékén számos épület romba dőlt, a mentési munkálatok pedig jelenleg is nagy erőkkel zajlanak.
Legkevesebb harminckét ember életét vesztette, és mintegy hétszázan megsérültek a Venezuelát sújtó földrengésekben. A katasztrófa eddigi mérlegéről Delcy Rodríguez, a latin-amerikai ország átmeneti elnöke tájékoztatott szerdán.
Az államfő kiemelte, hogy az áldozatokra és a károkra vonatkozó adatok még egyáltalán nem tekinthetők véglegesnek. A hivatalos összesítés ráadásul egyelőre nem tartalmazza a Caracashoz közeli, a földmozgás által leginkább sújtott La Guaira állam veszteségeit.
Rodríguez elnök elmondása szerint több tucat épület omlott össze az érintett területeken, így a romok alatt folyamatosan kutatnak túlélők után. A helyi erők támogatására a következő órákban külföldi mentőcsapatok is érkeznek Venezuelába, emellett Donald Trump amerikai elnök is felajánlotta segítségét a katasztrófa sújtotta országnak.
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